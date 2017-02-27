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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5558555955605561

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 360
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
3%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
48
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 360
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая тенденция по квартирам сейчас? Они дешевеют или дорожают в долларах сейчас? Такое ощущение, что начали довольно заметно дорожать.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:43

varlo
В Киеве медленно дешевеют
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:44

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А по Чернигову кто что скажет?
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:00

varlo
по Чернигову не в курсе
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:04

  komp написав:Зеленский обнародовал декларацию за 2019 год
В частности, в 2019 году семья Президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн гривен.

Вот кто жЫрные прОценты подбирал!
Зображення


А что с Маркаровой ? Сильно изменилась. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:11

freeze
и "помолодела" на пару с "хазановым")
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/47160 ... ar-ekspert
Гривна может укрепится до 21 за доллар -
Об этом сообщает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.

что нам говорит опыт 20:10 22.08.2014 ? :mrgreen:
"Курс долара буде не більше 12 гривень "після стабілізації" ... Після стабілізації", - сказав Яценюк.
Яценюк додав, що "якщо б ми не проводили реформ, курс був би точно більшим - мінімум у два рази від існуючого".
Востаннє редагувалось yama в Суб 30 тра, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:28

  Yuri_61 написав:1000 гривен (эквивалент 568$ в 1997г) , положенные в Ощадбанк в 1997 году на депозит со сложным процентом под 15% годовых в 2020 году превратятся в 24891 грн (почти 1000 $)
568$ положенные на депозит в 1997 году под 6% принесли бы в 2020 году 2169 $
Имхо, на долгий срок разумнее долларовые депозиты.
Или я неправ?



  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Присылайте номер карты Привата.



Не карта, а Вы будите делать то что я скажу и платить проценты от сделки мне

Командуйте, мой генерал!



Надо выяснить от кого и как на долго вы залетели.

Кризис будет до 23-25года.

Может не такой как сейчас, но хата будет стоять пустая .

Надо выяснить как Вы залетели. От какого негра .

Я купил евро по 26.6, продал по 30, можно было по 31.5. и продало долларов по 28-28.2


Сейчас курс доллара был 26.6. Прибыль 50-70% в годовым эквиваленте за месяц или 2-8 недель . Гривна до восстребования 10-12% у меня после оплаты налогов . Скоро будет 8%.

Но факт в том что в месяц 50-70% годовых на этой спекуляции. Со времени из гривны надо будет выходить !! Сейчас о это потом , потом надо будет принимать решения .

Банк Форвард 10%, скоро 8 - надёжность можно от 400К хранить

Укр газ от 2 млн грн. Сверх надёжность . Юр лица от 30млн $.

Белки 10% до 180к грн можно , токо без п2п и сеп.

Шарик 180к.

Укр газ до зимы 4% евро доллар. Я думаю что может евро быть 1.16+. Я взял по 1.06 зимой . Можно получить 6-8%+ в евро без здачи и строек дурацких.

Сейчас

Можно продать 5-10% капитала по 26.8 в гривну .

Зависит от консервативной стратегии.

Есть вариант по акциями, но там может быть двоено дно.

По индексам будет 6-20% прибыли сейчас максимум , комиссии. Я хочу туда входить, тогда когда уйду из гривны.

По акциям можно влететь !
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:37

  varlo написав:75stasstas75
А по Чернигову кто что скажет?

В долларах новострои дешевле.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Посмотрел декларации местных чиновнков и охренел от размера их зарплат.
Примечательно: все они до последненго дня тянули с публикацией деклараций.
Какое я чмо по сравнению с ними.
А президент со своими лямами за 2019 год, на прессконференции заявляет, что 6 тыс грн это не бедность.
Не удаляйте, пожалуйста мой пост.
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