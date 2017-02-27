teopamf написав:

Это просто шедевр - гривна по 21 и ваш страх дождей )))))Про гривна 21 - в новости нету но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.Плохо это или хорошо - зрада или пермога это уже второй вопрос - главное что весь дифицит бюджета то потенциальный приток денег - не важно по счетам взаймы, потом отдавать (ведь потом), потом своруют, потратят на стразы - это все будет потом - в этом годы эти деньги зайдут в гривну и 10% движения гривны это не так и много а уже 24!!!А потом карантин закончен в мире и баксик не скала - баланс под 8 трлн уже будет и будет давить на индекс доллара и сам бакс легко на еще 5-10% внизНу а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))