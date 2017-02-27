teopamf написав:Это просто шедевр - гривна по 21 и ваш страх дождей )))))
Про гривна 21 - в новости нету но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.
Плохо это или хорошо - зрада или пермога это уже второй вопрос - главное что весь дифицит бюджета то потенциальный приток денег - не важно по счетам взаймы, потом отдавать (ведь потом), потом своруют, потратят на стразы - это все будет потом - в этом годы эти деньги зайдут в гривну и 10% движения гривны это не так и много а уже 24!!!
А потом карантин закончен в мире и баксик не скала - баланс под 8 трлн уже будет и будет давить на индекс доллара и сам бакс легко на еще 5-10% вниз
Ну а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))
поток мыслей одному Вам понятный
Ох уж эти финансисты...даже похуже,инвестиционные банкиры.Курс по 21,закрыть дефицит займами...,а то,что экспорт ляжет и по стране будут бродить толпы безработных и нищих,преступность и свалинг в космос,-это не их мир.Просто цифры.Эти господа поциничнее врачей будут,но иногда и такие с высоких этажей вниз головой летают,ибо жизнь,слава Богу, богаче и многогранный,чем взгляд на нее через призму цифр.
Сибарит написав:Я просто предложу настороженно относитьcя к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам. По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.
Просто снимаю шляпу. На работе особо не было времени порыться, откуда ноги растут. Купился, блин, на цитаты, вброшенные пользователем komp.
Какие вы смешные и серьезные! Я вставил цитату как ответ на тысячеочередное заклинание форумчанина 2006 года рождения. Полное интервью у меня было, разместил журнализдический заголовок и ЧАСТЬ текста ничего не меняя. Все так серьезно разбирать начали! Для меня и слова министра ничего не значат и неизвестно еще кто будет этим министром в сентябре! Не говорю уже о том что ветка на 90% состоит из лютого треша: "ой я купил по столько, а я по столько продал, а мне покупать?, а когда мне продавать?, а я каждый день по 1500 продаю, а я 100 гривен наколядовал!, ну и будет только дорожать (дешеветь) и не говорю" Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.
Я б ще добавив би сюди пости Іскатєля, які містять цінну інформацію, а все інше праздноє врємяпрєпровождєніє... Звикли вже тут писати-читати... Старі знайомі! У декого тут як платівку заїло, як у Алєкса 2006, а у когось в іншу сторону! До речі, ті хто дійсно заробляє хороші гроші, чомусь сюди не часто заглядають... Що дивно для саме фінансового форуму, а який і де курс вони, я впевнений, і самі знають, де подивитися! Ось сьогодні мені в приватні одна діваха відписалася, що знає як і де заробити 60% річних! Я кажу - давайте адресу офісу, я до вас під’їду, а вона каже, що дайте номер телефону - вам зателефонують! Ще й дорікнула мені, що я не хочу стати інвестором під такі шалені відсотки! Ну знають же люди, де гроші можна заробити...
Qwerty написав:Ось сьогодні мені в приватні одна діваха відписалася, що знає як і де заробити 60% річних! Я кажу - давайте адресу офісу, я до вас під’їду, а вона каже, що дайте номер телефону - вам зателефонують!
Можливо порнобізнес хотіла пропанувати Ви недокумекали.
teopamf написав:Про гривна 21 - в новости нету но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.
Плохо это или хорошо - зрада или пермога это уже второй вопрос - главное что весь дифицит бюджета то потенциальный приток денег - не важно по счетам взаймы, потом отдавать (ведь потом), потом своруют, потратят на стразы - это все будет потом - в этом годы эти деньги зайдут в гривну и 10% движения гривны это не так и много а уже 24!!!
А потом карантин закончен в мире и баксик не скала - баланс под 8 трлн уже будет и будет давить на индекс доллара и сам бакс легко на еще 5-10% вниз
Ну а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))
Капец. У школьников начались каникулы, теперь капец ветке...
teopamf написав:Про гривна 21 - в новости нету но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.
Плохо это или хорошо - зрада или пермога это уже второй вопрос - главное что весь дифицит бюджета то потенциальный приток денег - не важно по счетам взаймы, потом отдавать (ведь потом), потом своруют, потратят на стразы - это все будет потом - в этом годы эти деньги зайдут в гривну и 10% движения гривны это не так и много а уже 24!!!
А потом карантин закончен в мире и баксик не скала - баланс под 8 трлн уже будет и будет давить на индекс доллара и сам бакс легко на еще 5-10% вниз
Ну а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))
Капец. У школьников начались каникулы, теперь капец ветке...
Верно подмечено! Но их сразу видно. Они все безграмотные, тупорылые, и постят ахинею. Если в посте сплошные многоточия, пробелы перед знаками препинания, отсутствие запятых, всё пишется с маленькой буквы- это стопроцентная малолетняя тупая школота. Можно смело заносить в игнор и не читать детский понос сознания. Им скучно, а админы на таких почему-то не обращают внимания. Ну типа гадит на форуме, ну и пусть дальше гадит. Но зашедший случайно сюда пользователь удивится безграмотности сообщений, и уровню дилетантства пользователей данного, конкретного ресурса. Что никак не пойдет на пользу общей репутации сайта.