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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:00
varlo
по Чернигову не в курсе
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75stasstas75
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:27
https://news.finance.ua/ru/news/-/47160 ... ar-ekspert
Гривна может укрепится до 21 за доллар -
Об этом сообщает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.
что нам говорит опыт 20:10 22.08.2014
?
"Курс долара буде не більше 12 гривень "після стабілізації" ... Після стабілізації", - сказав Яценюк.
Яценюк додав, що "якщо б ми не проводили реформ, курс був би точно більшим - мінімум у два рази від існуючого".
Востаннє редагувалось yama
в Суб 30 тра, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:37
varlo написав:75stasstas75
А по Чернигову кто что скажет?
В долларах новострои дешевле.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:16
Долярчик написав: Yuri_61 написав:
1000 гривен (эквивалент 568$ в 1997г) , положенные в Ощадбанк в 1997 году на депозит со сложным процентом под 15% годовых в 2020 году превратятся в 24891 грн (почти 1000 $)
568$ положенные на депозит в 1997 году под 6% принесли бы в 2020 году 2169 $
Имхо, на долгий срок разумнее долларовые депозиты.Или я неправ?
Ви - завжди праві, навіть коли не праві!
Але ще точніше на рахунок Вашої правоти пізніше напише Холява(якщо дотягнеться до смартфона)
В прошлом таки да.Сейчас хз.По твердым валютам мы надолго влезли в болото нулевых ставок,ставки по гривне тоже падают.Если по твердым валютам около нуля,то победить гривну они смогут практически только за счёт девальваций последней.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:24
Yuri_61 написав: teopamf написав:
Это просто шедевр - гривна по 21 и ваш страх дождей )))))
Про гривна 21 - в новости нету но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.
Плохо это или хорошо - зрада или пермога это уже второй вопрос - главное что весь дифицит бюджета то потенциальный приток денег - не важно по счетам взаймы, потом отдавать (ведь потом), потом своруют, потратят на стразы - это все будет потом - в этом годы эти деньги зайдут в гривну и 10% движения гривны это не так и много а уже 24!!!
А потом карантин закончен в мире и баксик не скала - баланс под 8 трлн уже будет и будет давить на индекс доллара и сам бакс легко на еще 5-10% вниз
Ну а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))
поток мыслей одному Вам понятный
Ох уж эти финансисты...даже похуже,инвестиционные банкиры.Курс по 21,закрыть дефицит займами...,а то,что экспорт ляжет и по стране будут бродить толпы безработных и нищих,преступность и свалинг в космос,-это не их мир.Просто цифры.Эти господа поциничнее врачей будут,но иногда и такие с высоких этажей вниз головой летают,ибо жизнь,слава Богу, богаче и многогранный,чем взгляд на нее через призму цифр.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 22:35
komp написав: 4x4 написав: Сибарит написав:
Я просто предложу настороженно относитьcя к интерпретациям, попадающим в широкий доступ, особенно к заголовкам.
По поданной бесплатно в качестве завлекалочки части интервью я понял, что говорил министр достаточно взвешенно, сенсаций там ждать не стоит.
Просто снимаю шляпу. На работе особо не было времени порыться, откуда ноги растут. Купился, блин, на цитаты, вброшенные пользователем komp.
Какие вы смешные и серьезные!
Я вставил цитату как ответ на тысячеочередное заклинание форумчанина 2006 года рождения.
Полное интервью у меня было, разместил журнализдический заголовок и ЧАСТЬ текста ничего не меняя.
Все так серьезно разбирать начали!
Для меня и слова министра ничего не значат и неизвестно еще кто будет этим министром в сентябре!
Не говорю уже о том что ветка на 90% состоит из лютого треша:
"ой я купил по столько, а я по столько продал, а мне покупать?, а когда мне продавать?, а я каждый день по 1500 продаю, а я 100 гривен наколядовал!, ну и будет только дорожать (дешеветь) и не говорю"
Если бы не посты Сибарита и таблицы ОВДП можно было бы не заглядывать.
Я б ще добавив би сюди пости Іскатєля, які містять цінну інформацію, а все інше праздноє врємяпрєпровождєніє... Звикли вже тут писати-читати... Старі знайомі! У декого тут як платівку заїло, як у Алєкса 2006, а у когось в іншу сторону! До речі, ті хто дійсно заробляє хороші гроші, чомусь сюди не часто заглядають... Що дивно для саме фінансового форуму, а який і де курс вони, я впевнений, і самі знають, де подивитися!
Ось сьогодні мені в приватні одна діваха відписалася, що знає як і де заробити 60% річних! Я кажу - давайте адресу офісу, я до вас під’їду, а вона каже, що дайте номер телефону - вам зателефонують! Ще й дорікнула мені, що я не хочу стати інвестором під такі шалені відсотки! Ну знають же люди, де гроші можна заробити...
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Додано: Нед 31 тра, 2020 00:20
Qwerty написав:
Ось сьогодні мені в приватні одна діваха відписалася, що знає як і де заробити 60% річних! Я кажу - давайте адресу офісу, я до вас під’їду, а вона каже, що дайте номер телефону - вам зателефонують!
Можливо порнобізнес хотіла пропанувати
Ви недокумекали.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Нед 31 тра, 2020 06:21
teopamf написав:
Про гривна 21 - в новости нету но на сайте универа есть - что весь дефицит бюджета будет закрыт внешними займами - а все эти займы это чистый приток по платежному балансу.
Плохо это или хорошо - зрада или пермога это уже второй вопрос - главное что весь дифицит бюджета то потенциальный приток денег - не важно по счетам взаймы, потом отдавать (ведь потом), потом своруют, потратят на стразы - это все будет потом - в этом годы эти деньги зайдут в гривну и 10% движения гривны это не так и много а уже 24!!!
А потом карантин закончен в мире и баксик не скала - баланс под 8 трлн уже будет и будет давить на индекс доллара и сам бакс легко на еще 5-10% вниз
Ну а далее комрады по 30 у вас будет паника и вас много и вы начнете крыть свои баксы на эмоциях и продавите таки до 21 на своих стопах )))
Капец. У школьников начались каникулы, теперь капец ветке...
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:14
greenozon написав: athena1 написав:
Приват "нагнули" так звані "посли".
хто це
Ви будете здивовані, але це посли США, Канади, ЄС.
Які фінансували ці реформи, зпливання БС грошима (в тому числі Приват), і яких Бабушка і Папа з Лєрою були не проти кинути.
Як і зараз, до речі
Джулія і бабушка будуть подавати в, КС, аби відмінити антибабушкін закон
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:20
Я про це вчора писав. Якість падає так, що мало тестів, які читаєш" шевєля губамі"
Пролистуєш за пару хвилин.
Але часом "родзинки" проскакують
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