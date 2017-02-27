Так нам тут давно потрібна людина, яка б в кінці кожного тижня робила підсумок/виписувала цікавинки з форумної стрічки!(бо щось адміни цієї функції/роботи робити не хочуть)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:05
Може хтось бажає робити КОРИСНУ справу БЕЗКОШТОВНО?))
Так нам тут давно потрібна людина, яка б в кінці кожного тижня робила підсумок/виписувала цікавинки з форумної стрічки!(бо щось адміни цієї функції/роботи робити не хочуть)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:08
так займись, умник.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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