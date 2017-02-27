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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5559556055615562

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 361
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
49
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:05

Може хтось бажає робити КОРИСНУ справу БЕЗКОШТОВНО?))

  athena1 написав:Я про це вчора писав. Якість падає так, що мало тестів, які читаєш" шевєля губамі"
Пролистуєш за пару хвилин.
Але часом "родзинки" проскакують

Так нам тут давно потрібна людина, яка б в кінці кожного тижня робила підсумок/виписувала цікавинки з форумної стрічки!(бо щось адміни цієї функції/роботи робити не хочуть) :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:08

  Долярчик написав:Так нам тут давно потрібна людина, яка б в кінці кожного тижня робила...

так займись, умник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 5559556055615562
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