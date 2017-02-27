Это называется М3.
Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:26
Это называется М3.
Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:37
ИГ "Универ" в целом и их собственник Тарас Козак в частности - известные фигляры Минфина, в любой ситуации защищающие инвестиции в гривну. Им плевать, потеряет клиент, или приобретет. И такая мотивация понятна - они комиссионеры. Как застройщику пофиг, вырастет ли в цене бетон, который он вам продает, или не вырастет, так и здесь - главное загнать в гривну.
Пытались они, помнится, стать брокером по акциям американских компаний, но, видимо, кроме ОВГЗ, ничего не продается. Поэтому и риторика соответстующая...
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:08
НДС начнут значимо компенсировать минимум 20-го числа,пока никаких возмещений не будет.
На наличке весомый перекос в сторону продать,пока солидных движений ни в какую сторону не видно,возможно Нафтогаз с не до конца слитой заначкой будет продавливать вниз,а НБУ будет громко стоять с бидом,просто крича на всех ресурсах,что валюты валом и некуда девать.
Вовыквасовы очень ждут МВФ,который даст,правда аналитеги забывают,что они дадут фактически сами себе,так как платежи по кредитам и процентным платежам идут за кордон по расписанию,а Шмыгалики могут сколько угодно присмакивать о кредитах,реальность она иная,хотя Доллярчикам нравиццо,самый лучший президент,пытается капитулировать по всем фронтам,ну типа закончить войну.
Короче болото,в котором нервные увидят повод слить котлетку задарма перед бурей)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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