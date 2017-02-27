RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5559556055615562

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 361
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
9%
34
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
49
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 361
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:26

  Yuri_61 написав:Имхо ЭОК нужно пересчитать (к М2 добавить стоимость выданных банкам и юрлицам гривневых ОВДП и процентов по ним)


Это называется М3.

Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.



https://old.bank.gov.ua/control/uk/publ ... _id=123209
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 965 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:37

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/471609/grivna-mozhet-ukrepitsya-do-21-za-dollar-ekspert
Гривна может укрепится до 21 за доллар -
Об этом сообщает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.

что нам говорит опыт 20:10 22.08.2014 ? :mrgreen:
"Курс долара буде не більше 12 гривень "після стабілізації" ... Після стабілізації", - сказав Яценюк.
Яценюк додав, що "якщо б ми не проводили реформ, курс був би точно більшим - мінімум у два рази від існуючого".


ИГ "Универ" в целом и их собственник Тарас Козак в частности - известные фигляры Минфина, в любой ситуации защищающие инвестиции в гривну. Им плевать, потеряет клиент, или приобретет. И такая мотивация понятна - они комиссионеры. Как застройщику пофиг, вырастет ли в цене бетон, который он вам продает, или не вырастет, так и здесь - главное загнать в гривну.

Пытались они, помнится, стать брокером по акциям американских компаний, но, видимо, кроме ОВГЗ, ничего не продается. Поэтому и риторика соответстующая...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5913
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:08

  Captain Obvious написав:А ндс в пн будут компенсировать?

Какие вообще настроения на движение в какую сторону в начале июня?


НДС начнут значимо компенсировать минимум 20-го числа,пока никаких возмещений не будет.

На наличке весомый перекос в сторону продать,пока солидных движений ни в какую сторону не видно,возможно Нафтогаз с не до конца слитой заначкой будет продавливать вниз,а НБУ будет громко стоять с бидом,просто крича на всех ресурсах,что валюты валом и некуда девать.

Вовыквасовы очень ждут МВФ,который даст,правда аналитеги забывают,что они дадут фактически сами себе,так как платежи по кредитам и процентным платежам идут за кордон по расписанию,а Шмыгалики могут сколько угодно присмакивать о кредитах,реальность она иная,хотя Доллярчикам нравиццо,самый лучший президент,пытается капитулировать по всем фронтам,ну типа закончить войну.
Короче болото,в котором нервные увидят повод слить котлетку задарма перед бурей)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11344
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2673 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 5559556055615562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1903, 1904, 1905
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19040 2333377
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 10:30
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6970 1564609
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
423 90475
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:16
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.