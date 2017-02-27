Это называется М3.
Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:26
Это называется М3.
Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 31 тра, 2020 18:37
ИГ "Универ" в целом и их собственник Тарас Козак в частности - известные фигляры Минфина, в любой ситуации защищающие инвестиции в гривну. Им плевать, потеряет клиент, или приобретет. И такая мотивация понятна - они комиссионеры. Как застройщику пофиг, вырастет ли в цене бетон, который он вам продает, или не вырастет, так и здесь - главное загнать в гривну.
Пытались они, помнится, стать брокером по акциям американских компаний, но, видимо, кроме ОВГЗ, ничего не продается. Поэтому и риторика соответстующая...
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:08
НДС начнут значимо компенсировать минимум 20-го числа,пока никаких возмещений не будет.
На наличке весомый перекос в сторону продать,пока солидных движений ни в какую сторону не видно,возможно Нафтогаз с не до конца слитой заначкой будет продавливать вниз,а НБУ будет громко стоять с бидом,просто крича на всех ресурсах,что валюты валом и некуда девать.
Вовыквасовы очень ждут МВФ,который даст,правда аналитеги забывают,что они дадут фактически сами себе,так как платежи по кредитам и процентным платежам идут за кордон по расписанию,а Шмыгалики могут сколько угодно присмакивать о кредитах,реальность она иная,хотя Доллярчикам нравиццо,самый лучший президент,пытается капитулировать по всем фронтам,ну типа закончить войну.
Короче болото,в котором нервные увидят повод слить котлетку задарма перед бурей)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 31 тра, 2020 19:27
Всем привет.
А что такое??? Давно не заходил..... Тут что местные собаки Ореста загрызли?
Очень жаль.
Часто с ним не согласен.
Но предпочитаю не соглашаться с разумным человеком, чем соглашаться со слугой народа.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:04
Для мене город швидше за руханку, а не для заробітку валюти, але сьогодні за пару годин до літа
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:21
Здравствуйте .
Всем Добрый Вечер.
Здоровья .
Просто есть люди ,которые выбирают душевное спокойствие .
Представьте , Вы пишите сообщения , которые в большинстве предсказывают дальнейшее свершение событий , причем не самых отрицательных.
Все , по доброму прочитали !
После прочитанного, вдруг ,образовывается невероятная масса необъяснимо грамотных людей ,которые могут даже к ошибкам иметь претензии , не вникая в суть написанного.
Это выглядит примерно так , ..... "ничего не понимаете Вы ",.... "Боже , так это Я писал ".
...".нашел какие то графики"....
Присмотревшись к оппонентам и прочитав их сообщения ты понимаешь , что они , внятно или похожего не написали .
Вот и сделал человек выбор ...
...а зачем спорить и возбуждать нервную систему ?
..... можно просто сидеть на диване и смеяться над бессмысленными сообщениями" великих знатоков".
Я думаю , что Орест почитывает сайт , но портить себе нервы не хочет .
Дурак ведь всегда победит .
Жаль ,,,, очень
Всем Позитива на следующей неделе и в дальнейшем !
Удачи ВСЕМ !
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:46
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