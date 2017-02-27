Додано: Нед 31 тра, 2020 20:21

vovan_prm написав: Всем привет.

А что такое??? Давно не заходил..... Тут что местные собаки Ореста загрызли?



Очень жаль.

Часто с ним не согласен.

Но предпочитаю не соглашаться с разумным человеком, чем соглашаться со слугой народа. Всем привет.А что такое??? Давно не заходил..... Тут что местные собаки Ореста загрызли?Очень жаль.Часто с ним не согласен.Но предпочитаю не соглашаться с разумным человеком, чем соглашаться со слугой народа.

Здравствуйте .Всем Добрый Вечер.Здоровья .Просто есть люди ,которые выбирают душевное спокойствие .Представьте , Вы пишите сообщения , которые в большинстве предсказывают дальнейшее свершение событий , причем не самых отрицательных.Все , по доброму прочитали !После прочитанного, вдруг ,образовывается невероятная масса необъяснимо грамотных людей ,которые могут даже к ошибкам иметь претензии , не вникая в суть написанного.Это выглядит примерно так , ..... "ничего не понимаете Вы ",.... "Боже , так это Я писал "....".нашел какие то графики"....Присмотревшись к оппонентам и прочитав их сообщения ты понимаешь , что они , внятно или похожего не написали .Вот и сделал человек выбор ......а зачем спорить и возбуждать нервную систему ?..... можно просто сидеть на диване и смеяться над бессмысленными сообщениями" великих знатоков".Я думаю , что Орест почитывает сайт , но портить себе нервы не хочет .Дурак ведь всегда победит .Жаль ,,,, оченьВсем Позитива на следующей неделе и в дальнейшем !Удачи ВСЕМ !