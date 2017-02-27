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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5560556155625563>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 362
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
49
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 362
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:26

  Yuri_61 написав:Имхо ЭОК нужно пересчитать (к М2 добавить стоимость выданных банкам и юрлицам гривневых ОВДП и процентов по ним)


Это называется М3.

Грошовий агрегат М3 (грошова маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.



https://old.bank.gov.ua/control/uk/publ ... _id=123209
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:37

  yama написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/471609/grivna-mozhet-ukrepitsya-do-21-za-dollar-ekspert
Гривна может укрепится до 21 за доллар -
Об этом сообщает аналитик Инвестиционной группы «Универ» Михаил Федоров.

что нам говорит опыт 20:10 22.08.2014 ? :mrgreen:
"Курс долара буде не більше 12 гривень "після стабілізації" ... Після стабілізації", - сказав Яценюк.
Яценюк додав, що "якщо б ми не проводили реформ, курс був би точно більшим - мінімум у два рази від існуючого".


ИГ "Универ" в целом и их собственник Тарас Козак в частности - известные фигляры Минфина, в любой ситуации защищающие инвестиции в гривну. Им плевать, потеряет клиент, или приобретет. И такая мотивация понятна - они комиссионеры. Как застройщику пофиг, вырастет ли в цене бетон, который он вам продает, или не вырастет, так и здесь - главное загнать в гривну.

Пытались они, помнится, стать брокером по акциям американских компаний, но, видимо, кроме ОВГЗ, ничего не продается. Поэтому и риторика соответстующая...
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:08

  Captain Obvious написав:А ндс в пн будут компенсировать?

Какие вообще настроения на движение в какую сторону в начале июня?


НДС начнут значимо компенсировать минимум 20-го числа,пока никаких возмещений не будет.

На наличке весомый перекос в сторону продать,пока солидных движений ни в какую сторону не видно,возможно Нафтогаз с не до конца слитой заначкой будет продавливать вниз,а НБУ будет громко стоять с бидом,просто крича на всех ресурсах,что валюты валом и некуда девать.

Вовыквасовы очень ждут МВФ,который даст,правда аналитеги забывают,что они дадут фактически сами себе,так как платежи по кредитам и процентным платежам идут за кордон по расписанию,а Шмыгалики могут сколько угодно присмакивать о кредитах,реальность она иная,хотя Доллярчикам нравиццо,самый лучший президент,пытается капитулировать по всем фронтам,ну типа закончить войну.
Короче болото,в котором нервные увидят повод слить котлетку задарма перед бурей)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:27

  vovamuha007 написав:
  Tico написав:
  orest написав:Ну що ж друзі, усе в тому житті має початок і все має кінець.

Зашел на ветку выборочно почитать и нашел это... Очень обидно за державу, т.е. за форум, когда здравые люди, с аргументированным мнением и прекрасным анализом разных источников, перестают излагать свои мысли, уступая дорогу более нагловатым, бесцеремонным и толстокожим. От лица читателей, огромное спасибо за труд, на форуме осталось очень немного людей, буквально до десяти авторов, которых стоит почитать, и Вы один из этих немногих. Надеюсь Вы измените решение, и пусть в сокращенном виде, не обращая внимание на апологетов бездумной писанины, будете радовать нас своими выкладками.


Приєднуюсь. Оресте, повертайтесь! :)

п.с. цікаво буде затра постостерігати за МБ

Всем привет.
А что такое??? Давно не заходил..... Тут что местные собаки Ореста загрызли?

Очень жаль.
Часто с ним не согласен.
Но предпочитаю не соглашаться с разумным человеком, чем соглашаться со слугой народа.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:04

  reef написав:
  Ой+ написав:
  Starikan написав:"Май холодный - год плодородный"
Народная мудрость.


Особливо коли пару разів заморозки по городині.
Все добре в міру і дощі також, якби їх розтягли рівномірно на ввесь період дозрівання.

Довольствуйтесь тем, что есть. :)


Для мене город швидше за руханку, а не для заробітку валюти, але сьогодні за пару годин до літа
https://pravda.if.ua/zyma-u-travni-v-karpatah-vypav-snig-foto/

Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:21

  vovan_prm написав:Всем привет.
А что такое??? Давно не заходил..... Тут что местные собаки Ореста загрызли?

Очень жаль.
Часто с ним не согласен.
Но предпочитаю не соглашаться с разумным человеком, чем соглашаться со слугой народа.


Здравствуйте .
Всем Добрый Вечер.
Здоровья .
Просто есть люди ,которые выбирают душевное спокойствие .
Представьте , Вы пишите сообщения , которые в большинстве предсказывают дальнейшее свершение событий , причем не самых отрицательных.

Все , по доброму прочитали !
После прочитанного, вдруг ,образовывается невероятная масса необъяснимо грамотных людей ,которые могут даже к ошибкам иметь претензии , не вникая в суть написанного.
Это выглядит примерно так , ..... "ничего не понимаете Вы ",.... "Боже , так это Я писал ".
...".нашел какие то графики"....
Присмотревшись к оппонентам и прочитав их сообщения ты понимаешь , что они , внятно или похожего не написали .
Вот и сделал человек выбор ...
...а зачем спорить и возбуждать нервную систему ?
..... можно просто сидеть на диване и смеяться над бессмысленными сообщениями" великих знатоков".
Я думаю , что Орест почитывает сайт , но портить себе нервы не хочет .
Дурак ведь всегда победит .
Жаль ,,,, очень
Всем Позитива на следующей неделе и в дальнейшем !
Удачи ВСЕМ !
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:46

  дарий написав:stryzhko
Купил по 7.03.
500 литров токо шоб доехать в Закарпатье...
Чую, буду продавать.... :(
Мои любимые бассейны до осени, очень сомневаюсь, шо откроють... :oops:

Наче оголосили, що басейни відкриють з 1 червня! Там якісь умови будуть, але то таке...
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:52

  Captain Obvious написав:А ндс в пн будут компенсировать?

Какие вообще настроения на движение в какую сторону в начале июня?
у=укрепляж
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:57

  budivelnik написав:
  Qwerty написав:І дійсно маючи і кафе, і якись магазин, і бригаду будівельників та заробити аж 1000 доларів в місяць це безумовно талант підприємця! Без нього це було б важко осилити! Дійсно гордість повинна розривати груди!
Та без проблем
В мене тільки питання
1 А що з вашої точки зору повинні робити ті,хто не інвестував в середньому по 1000 доларів в місяць на протязі 20 років ( у вас проблеми з математикою ,заробити 200К-300К доларів і мати 200К-300К доларів - це трошки різні речі)
2 А що робити тим хто не інвестував по 100 доларів в місяць?
3 А що робити тим-хто отримував субсидій по 100 доларів в місяць...

Тому все пізнається в порівнянні.
Якщо мої результати кращі ніж в 95% - я можу гордитись...
Ті в кого результати гірші ніж в мене( атаких 40 млн з 42) - що повинні робити по версії кверті?

Чесно, не знаю, мене такі глобальні питання не цікавлять! Я розумію, що у вас математична освіта, і вам постійно треба щось та вираховувати, але доцільність таких розрахунків я не розумію! Тим більше, що всі цифри, особливо про 95% і 5% ви берете від фонаря! Вам гордитися ніхто не забороняє, а іншим людям можливо це не потрібно! Ви визначіться для себе і радуйтесь вашим показникам! А я повторюсь - особисто я нічого супер видатного у ваших циферках не бачу! Та думаю, ви і не прикладали якихось надзусиль!
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:05

  Qwerty написав:Я розумію, що у вас математична освіта


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