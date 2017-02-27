budivelnik написав:Ще раз 1 Скільки у Вас працівників 2 Скільки з них багатші від мене?
Будь-яка ваша відповідь приведе до моєї Так ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою.. Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?
А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдасться Бо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні. Вся різниця.
Не знаю...Хтобыб шо не говорил - мне Строитель нравится...Зовсим не де***.
Ну тут не посперечаєшся! До зовсім йому далеко! Ось, якщо б хтось та у нього калькулятор відібрав би, то може було б і краще! Хоча людина яка задає питання - «скільки з них багатші від мене» викликає у мене підозру про адекватність! Він, напевне, в серйоз думає, що я буду проводити соцопитування своїх працівників, щоб порівняти їх з якимось будівельником!!! І які він критерії закладає в опитування?! Він описав, що вже 20 років скирдує, а в мене допустимо є менеджер, який працює 2 роки.... Як їх порівнювати???!!! Думаю, будівельник викладе свою теорію як це зробити!!!
Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти! Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно!
було сухо: "всі помремо", тепер дощі: "помремо всі"
Тобто, якщо ви на березі океану і був відлив, то для вас це було погано, бо не було де поплавати і ви висказали незадоволення, а потім прийшло цунамі, то вам стало легше і спокійніше на душі?! Може все повинно бути в міру???!!! Чи добові ливні та ще й з градом це добре для рослин?! І 31 травня в осінніх пуховичках це теж нормально?! Ви ж я думаю відносно погоди одягаєтесь чи сьогодні в шортах і маєчці під вечір вийшли?! І відкрию вам велику таємницю - у багатьох людей на городі ще посіяні огірочки не зійшли! Як думаєте чому??!!