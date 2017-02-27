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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5560556155625563

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:06

  дарий написав:
  budivelnik написав:Ще раз
1 Скільки у Вас працівників
2 Скільки з них багатші від мене?

Будь-яка ваша відповідь приведе до моєї
Так ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою..
Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?

А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдасться
Бо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні.
Вся різниця.

Не знаю...Хтобыб шо не говорил - мне Строитель нравится...Зовсим не де***.

Ну тут не посперечаєшся! До зовсім йому далеко! Ось, якщо б хтось та у нього калькулятор відібрав би, то може було б і краще! Хоча людина яка задає питання - «скільки з них багатші від мене» викликає у мене підозру про адекватність! Він, напевне, в серйоз думає, що я буду проводити соцопитування своїх працівників, щоб порівняти їх з якимось будівельником!!! І які він критерії закладає в опитування?! Він описав, що вже 20 років скирдує, а в мене допустимо є менеджер, який працює 2 роки.... Як їх порівнювати???!!! Думаю, будівельник викладе свою теорію як це зробити!!!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:17

  flyman написав:
  Qwerty написав:
  varlo написав:Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/analitiki-prognozirujut-ukreplenie-grivni-v-bliz-368464/

Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти!
Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно!

було сухо: "всі помремо",
тепер дощі: "помремо всі"

Тобто, якщо ви на березі океану і був відлив, то для вас це було погано, бо не було де поплавати і ви висказали незадоволення, а потім прийшло цунамі, то вам стало легше і спокійніше на душі?!
Може все повинно бути в міру???!!! Чи добові ливні та ще й з градом це добре для рослин?! І 31 травня в осінніх пуховичках це теж нормально?! Ви ж я думаю відносно погоди одягаєтесь чи сьогодні в шортах і маєчці під вечір вийшли?!
І відкрию вам велику таємницю - у багатьох людей на городі ще посіяні огірочки не зійшли! Як думаєте чому??!!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:37

  Qwerty написав:Наче оголосили, що басейни відкриють з 1 червня! Там якісь умови будуть, але то таке...


плавать только в масках? :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:48

  Амвросий написав:
  Qwerty написав:Наче оголосили, що басейни відкриють з 1 червня! Там якісь умови будуть, але то таке...
плавать только в масках? :D
в Илонах!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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