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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5560556155625563 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363 25.01-25.5 5% 18 25.51-26.0 2% 9 26.01-26.5 7% 24 26.51-27.0 10% 35 27.01-27.5 14% 52 27.51-28.0 14% 50 28.01-28.5 9% 34 28.51-29.0 11% 40 29.01-29.5 4% 16 29.51-30.0 4% 14 больше 30 20% 71 Всього голосів : 363 Додано: Нед 31 тра, 2020 21:06 дарий написав: budivelnik написав: Ще раз

1 Скільки у Вас працівників

2 Скільки з них багатші від мене?



Будь-яка ваша відповідь приведе до моєї

Так ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою..

Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?



А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдасться

Бо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні.

Вся різниця. Ще раз1 Скільки у Вас працівників2 Скільки з них багатші від мене?Будь-яка ваша відповідь приведе до моєїТак ви дуже поганий працедавець...бо навіть 0-3% своїх працівників не можете довести до рівня ларьочника з будівельною бригадою..Може їм плюнути на вас і йти вчитись у нього?А от Вам парирувати фразою про моїх працівників - не вдастьсяБо те чого я досяг - я вважаю досягненням. а ви -ні.Вся різниця.

Не знаю...Хтобыб шо не говорил - мне Строитель нравится...Зовсим не де***. Не знаю...Хтобыб шо не говорил - мне Строитель нравится...Зовсим не де***.

Ну тут не посперечаєшся! До зовсім йому далеко! Ось, якщо б хтось та у нього калькулятор відібрав би, то може було б і краще! Хоча людина яка задає питання - «скільки з них багатші від мене» викликає у мене підозру про адекватність! Він, напевне, в серйоз думає, що я буду проводити соцопитування своїх працівників, щоб порівняти їх з якимось будівельником!!! І які він критерії закладає в опитування?! Він описав, що вже 20 років скирдує, а в мене допустимо є менеджер, який працює 2 роки.... Як їх порівнювати???!!! Думаю, будівельник викладе свою теорію як це зробити!!! Ну тут не посперечаєшся! До зовсім йому далеко! Ось, якщо б хтось та у нього калькулятор відібрав би, то може було б і краще! Хоча людина яка задає питання - «скільки з них багатші від мене» викликає у мене підозру про адекватність! Він, напевне, в серйоз думає, що я буду проводити соцопитування своїх працівників, щоб порівняти їх з якимось будівельником!!! І які він критерії закладає в опитування?! Він описав, що вже 20 років скирдує, а в мене допустимо є менеджер, який працює 2 роки.... Як їх порівнювати???!!! Думаю, будівельник викладе свою теорію як це зробити!!! Qwerty Повідомлень: 2364 З нами з: 25.02.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 21:17 flyman написав: Qwerty написав: varlo написав: Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/analitiki-prognozirujut-ukreplenie-grivni-v-bliz-368464/ Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар

Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти!

Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно! Бліжайше врємя наступило, а курс підійшов до відмітки 27 гривень! Аналітики ще ті прогнозисти!Дощі постійно лиють як з відра! Холодно! Для хорошого росту рослин потрібне тепло! Поки його не видно!

було сухо: "всі помремо",

тепер дощі: "помремо всі" було сухо: "всі помремо",тепер дощі: "помремо всі"

Тобто, якщо ви на березі океану і був відлив, то для вас це було погано, бо не було де поплавати і ви висказали незадоволення, а потім прийшло цунамі, то вам стало легше і спокійніше на душі?!

Може все повинно бути в міру???!!! Чи добові ливні та ще й з градом це добре для рослин?! І 31 травня в осінніх пуховичках це теж нормально?! Ви ж я думаю відносно погоди одягаєтесь чи сьогодні в шортах і маєчці під вечір вийшли?!

І відкрию вам велику таємницю - у багатьох людей на городі ще посіяні огірочки не зійшли! Як думаєте чому??!! Тобто, якщо ви на березі океану і був відлив, то для вас це було погано, бо не було де поплавати і ви висказали незадоволення, а потім прийшло цунамі, то вам стало легше і спокійніше на душі?!Може все повинно бути в міру???!!! Чи добові ливні та ще й з градом це добре для рослин?! І 31 травня в осінніх пуховичках це теж нормально?! Ви ж я думаю відносно погоди одягаєтесь чи сьогодні в шортах і маєчці під вечір вийшли?!І відкрию вам велику таємницю - у багатьох людей на городі ще посіяні огірочки не зійшли! Як думаєте чому??!! Qwerty Повідомлень: 2364 З нами з: 25.02.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 23:37 Qwerty написав: Наче оголосили, що басейни відкриють з 1 червня! Там якісь умови будуть, але то таке... Наче оголосили, що басейни відкриють з 1 червня! Там якісь умови будуть, але то таке...



плавать только в масках? плавать только в масках? Амвросий

Повідомлень: 2033 З нами з: 26.02.09 Подякував: 220 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 23:48 Амвросий написав: Qwerty написав: Наче оголосили, що басейни відкриють з 1 червня! Там якісь умови будуть, але то таке... Наче оголосили, що басейни відкриють з 1 червня! Там якісь умови будуть, але то таке... плавать только в масках? плавать только в масках? в Илонах! в Илонах! Пірнач у гривню з валютного трампліну! asti Повідомлень: 2276 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 23:53 Rain R написав: Qwerty Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім Кверті



Шановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))

Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))

Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.



Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім КвертіШановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень

Дасте мені чийсь телефон??!!! Тобто ви думаєте, що я перший рік займаюся сільським господарством і в мене немає телефонів різних посередників?! В мене є два телефони на які вони дзвонять з ранку до вечора, особливо в період жнив і після... І які я майже не піднімаю! До речі, це ви знаєте не гірше від мене, скільки їх таких бажаючих заробити!

І мова йде про ваші зауваження про зерно по 6000 і більше... І тут ви мені пишете, що останню машину кукурудзи ви відправили по 4320... Так де ж ціна в 6000??!! Щодо розрахунків, то маса нюансів, які можна обрахувати як завгодно! Зрозуміло, що є прибуток, якщо у вас власна сушарка і власні склади, і ви як спеціаліст з 25 річним стажем чомусь тактовно обійшли тему капітальних вкладень в ці основні фонди і амортизацію їх! Крім того витрати на збереження і підтримання якісних параметрів зерна... Чи у вас жуки принципово не водяться?! Але не хочу до деталей, тим більше ви попросили! Минулий маркетинговий рік відрізнявся по прибутковості від інших, тим більше, якщо у вас такий стаж, то ви повинні пам’ятати і набагато більш вдалі роки! І якщо ви в свої склади засипали своє зерно, то навряд чи ви будете приймати зерно від когось, хто бажає на зберігання!

І якщо повернутися до початкової теми, то можете порадити колезі, який запитував про кредит фірмі, яка йому обіцяє віддати зерном, скористатися пропозицією!

І останнє - власники елеваторів або керівники державних зерносховищ пречудово мають зиск навіть не заморочуючись особливо цінами! Достатньо толкового завідуючого лабораторією! Ви розумієте про що я! І оті, де вам продавали в листопаді кукурудзу і насіння соняшнику робили це не через хороше життя і якщо у вас тоді ціни були супер для закупівлі, то в них ціни з під комбайна не були чудовими, ви це теж знаєте! І масового характеру це не носить, тому що добрий господар тримав до квітня і очікував на хорошу ціну, а її не було! До речі, якщо ви закупляли зерно за свої, то я просто радий за вас, що у вас стільки оборотних коштів, якщо звісно мова йде про солідні обсяги(а це відносно), а якщо у вас були кредитні, то слід і відсотки порахувати, щоб все було так як є, а не по теоретичним розрахункам! Бо чогось той Кагарлицький елеватор шукає кредитні гроші і відсотки ви розумієте, які там вони пропонують!!!

А ринок зерна це прибутковий бізнес! Тут ніхто сперечатися не буде! Тільки нюансів тьма! І елеватори «Кернела» і «Нібулона» не зважаючи на ваші розповіді про низькі ціни забиті зерном... В тому числі і покупним! І під МЕЗами черги велетенські стоять! А якщо брати минулий рік, то саму вищу прибутковість дав озимий ріпак! Якщо б умовно уявити, що все було б ним засіяно, то це був би шалений прибуток! Дасте мені чийсь телефон??!!! Тобто ви думаєте, що я перший рік займаюся сільським господарством і в мене немає телефонів різних посередників?! В мене є два телефони на які вони дзвонять з ранку до вечора, особливо в період жнив і після... І які я майже не піднімаю! До речі, це ви знаєте не гірше від мене, скільки їх таких бажаючих заробити!І мова йде про ваші зауваження про зерно по 6000 і більше... І тут ви мені пишете, що останню машину кукурудзи ви відправили по 4320... Так де ж ціна в 6000??!! Щодо розрахунків, то маса нюансів, які можна обрахувати як завгодно! Зрозуміло, що є прибуток, якщо у вас власна сушарка і власні склади, і ви як спеціаліст з 25 річним стажем чомусь тактовно обійшли тему капітальних вкладень в ці основні фонди і амортизацію їх! Крім того витрати на збереження і підтримання якісних параметрів зерна... Чи у вас жуки принципово не водяться?! Але не хочу до деталей, тим більше ви попросили! Минулий маркетинговий рік відрізнявся по прибутковості від інших, тим більше, якщо у вас такий стаж, то ви повинні пам’ятати і набагато більш вдалі роки! І якщо ви в свої склади засипали своє зерно, то навряд чи ви будете приймати зерно від когось, хто бажає на зберігання!І якщо повернутися до початкової теми, то можете порадити колезі, який запитував про кредит фірмі, яка йому обіцяє віддати зерном, скористатися пропозицією!І останнє - власники елеваторів або керівники державних зерносховищ пречудово мають зиск навіть не заморочуючись особливо цінами! Достатньо толкового завідуючого лабораторією! Ви розумієте про що я! І оті, де вам продавали в листопаді кукурудзу і насіння соняшнику робили це не через хороше життя і якщо у вас тоді ціни були супер для закупівлі, то в них ціни з під комбайна не були чудовими, ви це теж знаєте! І масового характеру це не носить, тому що добрий господар тримав до квітня і очікував на хорошу ціну, а її не було! До речі, якщо ви закупляли зерно за свої, то я просто радий за вас, що у вас стільки оборотних коштів, якщо звісно мова йде про солідні обсяги(а це відносно), а якщо у вас були кредитні, то слід і відсотки порахувати, щоб все було так як є, а не по теоретичним розрахункам! Бо чогось той Кагарлицький елеватор шукає кредитні гроші і відсотки ви розумієте, які там вони пропонують!!!А ринок зерна це прибутковий бізнес! Тут ніхто сперечатися не буде! Тільки нюансів тьма! І елеватори «Кернела» і «Нібулона» не зважаючи на ваші розповіді про низькі ціни забиті зерном... В тому числі і покупним! І під МЕЗами черги велетенські стоять! А якщо брати минулий рік, то саму вищу прибутковість дав озимий ріпак! Якщо б умовно уявити, що все було б ним засіяно, то це був би шалений прибуток! Qwerty Повідомлень: 2364 З нами з: 25.02.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 23:56 Rain R написав: Qwerty Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім Кверті



Шановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))

Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))

Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.



Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім КвертіШановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень

Дасте мені чийсь телефон??!!! Тобто ви думаєте, що я перший рік займаюся сільським господарством і в мене немає телефонів різних посередників?! В мене є два телефони на які вони дзвонять з ранку до вечора, особливо в період жнив і після... І які я майже не піднімаю! До речі, це ви знаєте не гірше від мене, скільки їх таких бажаючих заробити!

І мова йде про ваші зауваження про зерно по 6000 і більше... І тут ви мені пишете, що останню машину кукурудзи ви відправили по 4320... Так де ж ціна в 6000??!! Щодо розрахунків, то маса нюансів, які можна обрахувати як завгодно! Зрозуміло, що є прибуток, якщо у вас власна сушарка і власні склади, і ви як спеціаліст з 25 річним стажем чомусь тактовно обійшли тему капітальних вкладень в ці основні фонди і амортизацію їх! Крім того витрати на збереження і підтримання якісних параметрів зерна... Чи у вас жуки принципово не водяться?! Але не хочу до деталей, тим більше ви попросили! Минулий маркетинговий рік відрізнявся по прибутковості від інших, тим більше, якщо у вас такий стаж, то ви повинні пам’ятати і набагато більш вдалі роки! І якщо ви в свої склади засипали своє зерно, то навряд чи ви будете приймати зерно від когось, хто бажає на зберігання!

І якщо повернутися до початкової теми, то можете порадити колезі, який запитував про кредит фірмі, яка йому обіцяє віддати зерном, скористатися пропозицією!

І останнє - власники елеваторів або керівники державних зерносховищ пречудово мають зиск навіть не заморочуючись особливо цінами! Достатньо толкового завідуючого лабораторією! Ви розумієте про що я! І оті, де вам продавали в листопаді кукурудзу і насіння соняшнику робили це не через хороше життя і якщо у вас тоді ціни були супер для закупівлі, то в них ціни з під комбайна не були чудовими, ви це теж знаєте! І масового характеру це не носить, тому що добрий господар тримав до квітня і очікував на хорошу ціну, а її не було! До речі, якщо ви закупляли зерно за свої, то я просто радий за вас, що у вас стільки оборотних коштів, якщо звісно мова йде про солідні обсяги(а це відносно), а якщо у вас були кредитні, то слід і відсотки порахувати, щоб все було так як є, а не по теоретичним розрахункам! Бо чогось той Кагарлицький елеватор шукає кредитні гроші і відсотки ви розумієте, які там вони пропонують!!!

А ринок зерна це прибутковий бізнес! Тут ніхто сперечатися не буде! Тільки нюансів тьма! І елеватори «Кернела» і «Нібулона» не зважаючи на ваші розповіді про низькі ціни забиті зерном... В тому числі і покупним! І під МЕЗами черги велетенські стоять! А якщо брати минулий рік, то саму вищу прибутковість дав озимий ріпак! Якщо б умовно уявити, що все було б ним засіяно, то це був би шалений прибуток! Дасте мені чийсь телефон??!!! Тобто ви думаєте, що я перший рік займаюся сільським господарством і в мене немає телефонів різних посередників?! В мене є два телефони на які вони дзвонять з ранку до вечора, особливо в період жнив і після... І які я майже не піднімаю! До речі, це ви знаєте не гірше від мене, скільки їх таких бажаючих заробити!І мова йде про ваші зауваження про зерно по 6000 і більше... І тут ви мені пишете, що останню машину кукурудзи ви відправили по 4320... Так де ж ціна в 6000??!! Щодо розрахунків, то маса нюансів, які можна обрахувати як завгодно! Зрозуміло, що є прибуток, якщо у вас власна сушарка і власні склади, і ви як спеціаліст з 25 річним стажем чомусь тактовно обійшли тему капітальних вкладень в ці основні фонди і амортизацію їх! Крім того витрати на збереження і підтримання якісних параметрів зерна... Чи у вас жуки принципово не водяться?! Але не хочу до деталей, тим більше ви попросили! Минулий маркетинговий рік відрізнявся по прибутковості від інших, тим більше, якщо у вас такий стаж, то ви повинні пам’ятати і набагато більш вдалі роки! І якщо ви в свої склади засипали своє зерно, то навряд чи ви будете приймати зерно від когось, хто бажає на зберігання!І якщо повернутися до початкової теми, то можете порадити колезі, який запитував про кредит фірмі, яка йому обіцяє віддати зерном, скористатися пропозицією!І останнє - власники елеваторів або керівники державних зерносховищ пречудово мають зиск навіть не заморочуючись особливо цінами! Достатньо толкового завідуючого лабораторією! Ви розумієте про що я! І оті, де вам продавали в листопаді кукурудзу і насіння соняшнику робили це не через хороше життя і якщо у вас тоді ціни були супер для закупівлі, то в них ціни з під комбайна не були чудовими, ви це теж знаєте! І масового характеру це не носить, тому що добрий господар тримав до квітня і очікував на хорошу ціну, а її не було! До речі, якщо ви закупляли зерно за свої, то я просто радий за вас, що у вас стільки оборотних коштів, якщо звісно мова йде про солідні обсяги(а це відносно), а якщо у вас були кредитні, то слід і відсотки порахувати, щоб все було так як є, а не по теоретичним розрахункам! Бо чогось той Кагарлицький елеватор шукає кредитні гроші і відсотки ви розумієте, які там вони пропонують!!!А ринок зерна це прибутковий бізнес! Тут ніхто сперечатися не буде! Тільки нюансів тьма! І елеватори «Кернела» і «Нібулона» не зважаючи на ваші розповіді про низькі ціни забиті зерном... В тому числі і покупним! І під МЕЗами черги велетенські стоять! А якщо брати минулий рік, то саму вищу прибутковість дав озимий ріпак! Якщо б умовно уявити, що все було б ним засіяно, то це був би шалений прибуток! Qwerty Повідомлень: 2364 З нами з: 25.02.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:27 Rain R написав: холява

Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро))) Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро)))

Просто треба все розкладати по поличкам, бо ті, хто не в темі абсолютно нічого не зрозуміли! Розмова почалася з запитання колеги про фьючерси на зерновому ринку! І оті, хто вам співає дифірамби впевнені, що той колега може легко пройти вашим шляхом і заробити грошей! Так ви їм опишіть механізм як ви купували зерно з під комбайна і що для цього вам треба! І чи може посторонні людина таким чином купляти зерно і десь сушити! Бо це схоже на цирк! Чи ви зацікавлені маючи свою сушилку прийняти чуже сухе зерно на зберігання і мати лише плату за збереження! Якщо у вас якась там ДСП-32 зі старими ангарами, які ви якось там приватизували, то це одна річ, а якщо побудований сучасний елеватор з сучасними сушилками і силосами вартістю як мінімум в 10 лимонів євро, ще раз скажу це як мінімум, то це зовсім інша справа! Бо одна подумати, що це бізнес без вкладених коштів і займайся хто і як хоче! Сиди в «Камазі» і дури фермера, якого вже чекають з десяток кредиторів, а він від «хорошого» життя продає сиру кукурудзу!

Я це все добре знаю, тому і розумію про що мова, а хтось не розуміє! Ви на прикладі отого бажаючого дати гроші під процент та розкажіть по якій ціні йому в жовтні чи листопаді перепишуть кукурудзу якщо перепишуть по складській квитанції і по якій ціні віддадуть в травні, якщо не повернуть гроші! І вирахуйте його дохід! Чи йому треба буде сушилку зі складами купувати і ДАФи ганяти по фермерам?! Просто треба все розкладати по поличкам, бо ті, хто не в темі абсолютно нічого не зрозуміли! Розмова почалася з запитання колеги про фьючерси на зерновому ринку! І оті, хто вам співає дифірамби впевнені, що той колега може легко пройти вашим шляхом і заробити грошей! Так ви їм опишіть механізм як ви купували зерно з під комбайна і що для цього вам треба! І чи може посторонні людина таким чином купляти зерно і десь сушити! Бо це схоже на цирк! Чи ви зацікавлені маючи свою сушилку прийняти чуже сухе зерно на зберігання і мати лише плату за збереження! Якщо у вас якась там ДСП-32 зі старими ангарами, які ви якось там приватизували, то це одна річ, а якщо побудований сучасний елеватор з сучасними сушилками і силосами вартістю як мінімум в 10 лимонів євро, ще раз скажу це як мінімум, то це зовсім інша справа! Бо одна подумати, що це бізнес без вкладених коштів і займайся хто і як хоче! Сиди в «Камазі» і дури фермера, якого вже чекають з десяток кредиторів, а він від «хорошого» життя продає сиру кукурудзу!Я це все добре знаю, тому і розумію про що мова, а хтось не розуміє! Ви на прикладі отого бажаючого дати гроші під процент та розкажіть по якій ціні йому в жовтні чи листопаді перепишуть кукурудзу якщо перепишуть по складській квитанції і по якій ціні віддадуть в травні, якщо не повернуть гроші! І вирахуйте його дохід! Чи йому треба буде сушилку зі складами купувати і ДАФи ганяти по фермерам?! Qwerty Повідомлень: 2364 З нами з: 25.02.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:40 Rain R написав: edvardd написав: Rain R написав: холява

Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро))) Дякую, Кверті теж все це знає, просто любить коли за ним останнє слово,а для тих хто бажає заробити на темі, хоть якась приблизна схема.Звичайно рік на рік не приходиться, збиток теж можливий, особливо при дорогому зберіганні, на моїй практиці за останні 15 років, збитковим був один рік, два роки в зеро)))

в октябре, всё что вы перечислили хорошо упадёт на биржах...имейте в виду в октябре, всё что вы перечислили хорошо упадёт на биржах...имейте в виду

Якщо вся с г продукція впаде на ринках осінню, буде чудова нагода заробити, придбавши те що сильніше впало. Думаю що це буде кукурудза.Зараз на старті для неї склалися хороші умови, пройшли дощики, трошки тепла і вона добре стартоне.Помішати такому сценарію зможе тільки жарке літо без опадів.Не бачив ще статистики по посівах, але у дистрибуторів розібрали весь посів мат кукурудзи, площі очевидно більші ніж минулий рік.Отже три хороших дощика влітку, і готуємо грошики для покупки кукурудзи по 100 дол в заліку, весною продаємо по 150 , зберігаємо в перевірених місцях, щоб було що забирати))))))

З пшеничкою ситуація неоднозначна, на півдні багато повирізали, в інших регіонах через стрес в квітні (холод і засуха) пшениця значно знизить продуктивність, будемо мати - 25% до минулого року по валу. На Чикаго форварди хоч і припали, але у фізичних ринків Причорномор*я своє життя. Не буде значного обвалу на пшеничку цього року Якщо вся с г продукція впаде на ринках осінню, буде чудова нагода заробити, придбавши те що сильніше впало. Думаю що це буде кукурудза.Зараз на старті для неї склалися хороші умови, пройшли дощики, трошки тепла і вона добре стартоне.Помішати такому сценарію зможе тільки жарке літо без опадів.Не бачив ще статистики по посівах, але у дистрибуторів розібрали весь посів мат кукурудзи, площі очевидно більші ніж минулий рік.Отже три хороших дощика влітку, і готуємо грошики для покупки кукурудзи по 100 дол в заліку, весною продаємо по 150, зберігаємо в перевірених місцях, щоб було що забирати))))))З пшеничкою ситуація неоднозначна, на півдні багато повирізали, в інших регіонах через стрес в квітні (холод і засуха) пшениця значно знизить продуктивність, будемо мати - 25% до минулого року по валу. На Чикаго форварди хоч і припали, але у фізичних ринків Причорномор*я своє життя. Не буде значного обвалу на пшеничку цього року

Я чесно в шоці! Це кому заклик купувати по 100 доларів в заліку?! Фізичним особам з вулиці?! А зберігати на Васю Пупкіна?! Тобто ви не пишете якої вологості і сміттєвості буде кукурудза і скільки елеватору прийдеться віддати фермеру і скільки залишиться від тих 100 доларів фермеру... Оце точно, що достойний опонент! Я чесно в шоці! Я ще розумію попереднє незрозуміло що написане, але тут... І скільки ж заробить фермер при заліковій ціні в 100 доларів при скажімо вологості кукурудзи в 20% і сміттєвості в 7-8%?! Може порахуєте нам?! Чи навіщо фермеру заробіток, головне щоб якийсь перекуп на 500 тонах шось заробив! Я чесно в шоці! Це кому заклик купувати по 100 доларів в заліку?! Фізичним особам з вулиці?! А зберігати на Васю Пупкіна?! Тобто ви не пишете якої вологості і сміттєвості буде кукурудза і скільки елеватору прийдеться віддати фермеру і скільки залишиться від тих 100 доларів фермеру... Оце точно, що достойний опонент! Я чесно в шоці! Я ще розумію попереднє незрозуміло що написане, але тут... І скільки ж заробить фермер при заліковій ціні в 100 доларів при скажімо вологості кукурудзи в 20% і сміттєвості в 7-8%?! Може порахуєте нам?! Чи навіщо фермеру заробіток, головне щоб якийсь перекуп на 500 тонах шось заробив! Qwerty Повідомлень: 2364 З нами з: 25.02.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 00:49 Искатель написав: Rain R написав: Якщо вся с г продукція впаде на ринках осінню, буде чудова нагода заробити, придбавши те що сильніше впало. Думаю що це буде кукурудза.Зараз на старті для неї склалися хороші умови, пройшли дощики, трошки тепла і вона добре стартоне.Помішати такому сценарію зможе тільки жарке літо без опадів.Не бачив ще статистики по посівах, але у дистрибуторів розібрали весь посів мат кукурудзи, площі очевидно більші ніж минулий рік.Отже три хороших дощика влітку, і готуємо грошики для покупки кукурудзи по 100 дол в заліку, весною продаємо по 150 , зберігаємо в перевірених місцях, щоб було що забирати))))))

З пшеничкою ситуація неоднозначна, на півдні багато повирізали, в інших регіонах через стрес в квітні (холод і засуха) пшениця значно знизить продуктивність, будемо мати - 25% до минулого року по валу. На Чикаго форварди хоч і припали, але у фізичних ринків Причорномор*я своє життя. Не буде значного обвалу на пшеничку цього року Якщо вся с г продукція впаде на ринках осінню, буде чудова нагода заробити, придбавши те що сильніше впало. Думаю що це буде кукурудза.Зараз на старті для неї склалися хороші умови, пройшли дощики, трошки тепла і вона добре стартоне.Помішати такому сценарію зможе тільки жарке літо без опадів.Не бачив ще статистики по посівах, але у дистрибуторів розібрали весь посів мат кукурудзи, площі очевидно більші ніж минулий рік.Отже три хороших дощика влітку, і готуємо грошики для покупки кукурудзи по 100 дол в заліку, весною продаємо по 150, зберігаємо в перевірених місцях, щоб було що забирати))))))З пшеничкою ситуація неоднозначна, на півдні багато повирізали, в інших регіонах через стрес в квітні (холод і засуха) пшениця значно знизить продуктивність, будемо мати - 25% до минулого року по валу. На Чикаго форварди хоч і припали, але у фізичних ринків Причорномор*я своє життя. Не буде значного обвалу на пшеничку цього року

Друже, и Вы с такими знаниями молчали до сих пор?!!

Прошу Вас, пишите чаще! Тема сельского хозяйства сейчас - одна из топовых при анализе и планировании на валютном рынке, а серьезных аналитиков по этой теме - нет.

Qwerty пишет тоже не так часто, как хотелось бы, приходится ловить каждое слово.

И спасибо огромное от всех читающих Вас. Друже, и Вы с такими знаниями молчали до сих пор?!!Прошу Вас, пишите чаще! Тема сельского хозяйства сейчас - одна из топовых при анализе и планировании на валютном рынке, а серьезных аналитиков по этой теме - нет.Qwerty пишет тоже не так часто, как хотелось бы, приходится ловить каждое слово.И спасибо огромное от всех читающих Вас.

Аналітик рівня купуємо восени по 100 доларів, а продаємо весною по 150 доларів це канєшна круто! Це як купуйте сьогодні долар по 20, а через півроку продасте по 30. Нє, я до такого рівня аналітика не дотягую! Хай пише далі! Хотілося б лише щоб він(аналітик) пояснив як сільгоспвиробники сприймуть ціну в заліку по 100 доларів... Бо навіть в його супер розрахунках за минулий період ціни були після всіх затрат мінімум 118 доларів, а тут чистими фермеру залишиться десь 60-70 доларів, якщо відмінусувати витрати на сушку і очистку і зняти відповідно вагу! Аналітик рівня купуємо восени по 100 доларів, а продаємо весною по 150 доларів це канєшна круто! Це як купуйте сьогодні долар по 20, а через півроку продасте по 30. Нє, я до такого рівня аналітика не дотягую! Хай пише далі! Хотілося б лише щоб він(аналітик) пояснив як сільгоспвиробники сприймуть ціну в заліку по 100 доларів... Бо навіть в його супер розрахунках за минулий період ціни були після всіх затрат мінімум 118 доларів, а тут чистими фермеру залишиться десь 60-70 доларів, якщо відмінусувати витрати на сушку і очистку і зняти відповідно вагу! Qwerty Повідомлень: 2364 З нами з: 25.02.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 чер, 2020 07:13 Пане Qwerty, шановний земляче!

Навіщо Ви так нервуєтеся? Кількість знаків оклику, що Ви використовуєте, означає, що Ви не пишете, а кричите.

Не переймайтеся аж так занадто, будь ласка. Ви нам потрібні у доброму здоров'ї.

З незмінною повагою. Искатель Повідомлень: 3782 З нами з: 22.02.16 Подякував: 562 раз. Подякували: 2029 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5560556155625563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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