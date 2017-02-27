в Илонах!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:48
в Илонах!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:53
Дасте мені чийсь телефон??!!! Тобто ви думаєте, що я перший рік займаюся сільським господарством і в мене немає телефонів різних посередників?! В мене є два телефони на які вони дзвонять з ранку до вечора, особливо в період жнив і після... І які я майже не піднімаю! До речі, це ви знаєте не гірше від мене, скільки їх таких бажаючих заробити!
І мова йде про ваші зауваження про зерно по 6000 і більше... І тут ви мені пишете, що останню машину кукурудзи ви відправили по 4320... Так де ж ціна в 6000??!! Щодо розрахунків, то маса нюансів, які можна обрахувати як завгодно! Зрозуміло, що є прибуток, якщо у вас власна сушарка і власні склади, і ви як спеціаліст з 25 річним стажем чомусь тактовно обійшли тему капітальних вкладень в ці основні фонди і амортизацію їх! Крім того витрати на збереження і підтримання якісних параметрів зерна... Чи у вас жуки принципово не водяться?! Але не хочу до деталей, тим більше ви попросили! Минулий маркетинговий рік відрізнявся по прибутковості від інших, тим більше, якщо у вас такий стаж, то ви повинні пам’ятати і набагато більш вдалі роки! І якщо ви в свої склади засипали своє зерно, то навряд чи ви будете приймати зерно від когось, хто бажає на зберігання!
І якщо повернутися до початкової теми, то можете порадити колезі, який запитував про кредит фірмі, яка йому обіцяє віддати зерном, скористатися пропозицією!
І останнє - власники елеваторів або керівники державних зерносховищ пречудово мають зиск навіть не заморочуючись особливо цінами! Достатньо толкового завідуючого лабораторією! Ви розумієте про що я! І оті, де вам продавали в листопаді кукурудзу і насіння соняшнику робили це не через хороше життя і якщо у вас тоді ціни були супер для закупівлі, то в них ціни з під комбайна не були чудовими, ви це теж знаєте! І масового характеру це не носить, тому що добрий господар тримав до квітня і очікував на хорошу ціну, а її не було! До речі, якщо ви закупляли зерно за свої, то я просто радий за вас, що у вас стільки оборотних коштів, якщо звісно мова йде про солідні обсяги(а це відносно), а якщо у вас були кредитні, то слід і відсотки порахувати, щоб все було так як є, а не по теоретичним розрахункам! Бо чогось той Кагарлицький елеватор шукає кредитні гроші і відсотки ви розумієте, які там вони пропонують!!!
А ринок зерна це прибутковий бізнес! Тут ніхто сперечатися не буде! Тільки нюансів тьма! І елеватори «Кернела» і «Нібулона» не зважаючи на ваші розповіді про низькі ціни забиті зерном... В тому числі і покупним! І під МЕЗами черги велетенські стоять! А якщо брати минулий рік, то саму вищу прибутковість дав озимий ріпак! Якщо б умовно уявити, що все було б ним засіяно, то це був би шалений прибуток!
Додано: Пон 01 чер, 2020 00:27
Просто треба все розкладати по поличкам, бо ті, хто не в темі абсолютно нічого не зрозуміли! Розмова почалася з запитання колеги про фьючерси на зерновому ринку! І оті, хто вам співає дифірамби впевнені, що той колега може легко пройти вашим шляхом і заробити грошей! Так ви їм опишіть механізм як ви купували зерно з під комбайна і що для цього вам треба! І чи може посторонні людина таким чином купляти зерно і десь сушити! Бо це схоже на цирк! Чи ви зацікавлені маючи свою сушилку прийняти чуже сухе зерно на зберігання і мати лише плату за збереження! Якщо у вас якась там ДСП-32 зі старими ангарами, які ви якось там приватизували, то це одна річ, а якщо побудований сучасний елеватор з сучасними сушилками і силосами вартістю як мінімум в 10 лимонів євро, ще раз скажу це як мінімум, то це зовсім інша справа! Бо одна подумати, що це бізнес без вкладених коштів і займайся хто і як хоче! Сиди в «Камазі» і дури фермера, якого вже чекають з десяток кредиторів, а він від «хорошого» життя продає сиру кукурудзу!
Я це все добре знаю, тому і розумію про що мова, а хтось не розуміє! Ви на прикладі отого бажаючого дати гроші під процент та розкажіть по якій ціні йому в жовтні чи листопаді перепишуть кукурудзу якщо перепишуть по складській квитанції і по якій ціні віддадуть в травні, якщо не повернуть гроші! І вирахуйте його дохід! Чи йому треба буде сушилку зі складами купувати і ДАФи ганяти по фермерам?!
Додано: Пон 01 чер, 2020 00:40
Я чесно в шоці! Це кому заклик купувати по 100 доларів в заліку?! Фізичним особам з вулиці?! А зберігати на Васю Пупкіна?! Тобто ви не пишете якої вологості і сміттєвості буде кукурудза і скільки елеватору прийдеться віддати фермеру і скільки залишиться від тих 100 доларів фермеру... Оце точно, що достойний опонент! Я чесно в шоці! Я ще розумію попереднє незрозуміло що написане, але тут... І скільки ж заробить фермер при заліковій ціні в 100 доларів при скажімо вологості кукурудзи в 20% і сміттєвості в 7-8%?! Може порахуєте нам?! Чи навіщо фермеру заробіток, головне щоб якийсь перекуп на 500 тонах шось заробив!
Додано: Пон 01 чер, 2020 00:49
Аналітик рівня купуємо восени по 100 доларів, а продаємо весною по 150 доларів це канєшна круто! Це як купуйте сьогодні долар по 20, а через півроку продасте по 30. Нє, я до такого рівня аналітика не дотягую! Хай пише далі! Хотілося б лише щоб він(аналітик) пояснив як сільгоспвиробники сприймуть ціну в заліку по 100 доларів... Бо навіть в його супер розрахунках за минулий період ціни були після всіх затрат мінімум 118 доларів, а тут чистими фермеру залишиться десь 60-70 доларів, якщо відмінусувати витрати на сушку і очистку і зняти відповідно вагу!
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:26
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ойро вверх
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:32
Живите своим умом!
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:52
все хорош прекрасна маркіза: дешеві кредити (прийшла СМС, кредит у Абанці 50% річних), економіка в шоколаді, РН росте, заробітчани шлють переводи, карантин продовжується, дощі припинилися, потепліло. Ура!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
|