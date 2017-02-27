Додано: Нед 31 тра, 2020 23:53

Rain R написав: Qwerty Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім Кверті



Шановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))

Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))

Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.



Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень Прошу вибачення за частковий оф топ, але може ще комусь цікаво крім КвертіШановний Qwerty , .для чого мені телефонувати на Градизьк, де пшениця по низькій ціні, якщо Ви бажаєте продати з місця за 6000 гр, напишіть мені в оп і я Вам дам номер покупця,я з Ніболоном ніколи не працюю, по ціні не сходимся))), отже з цим вияснили)))))Тепер по зберіганню кукурудзи, тобто культури яка показала найнижчий прибуток, по схемі купи і тримай цього року. В листопаді я купував сиру кукурудзу , сушив у себе і кидав на склад, в середньому тонна обійшлася 118 дол (все в готівці пишу щоб простіше).Останню машину відгрузив по 4800 в б н , в готівці це буде 4800 - 10 % =4320, або 160. 5 дол.160 -118 =42, або 1130 гр. Це за 6 міс приблизно.Добре, припустимо я надам прслуги зберігання посторонній людині по 30 гр в місяць на своїх напольних складах, тобто в цій схемі мені заплатять 6х30 = 180 гр і відгружу ще за 30 гр, тобто разом 210. маємо 1130 - 210 = 920 гр, або 34 дол. То є заробіток?Доречі не питайте, чому 4800 - 10%)))))), ви ж в теміІ)))Ну а наприклад по соняшнику взагалі картина *маслом*.У жовтні не знав куди вже його сипати по 245 дол середня закупка, зараз 9000 по 26.9=335 дол, а якщо у вас є свої посіви і можете все по б н, 12000 - 10% =10800 по 26.9 = 401!Всі ціни з місця.Прошу Вас не спорьте зі мною, бо я вже 25 р в с г, а крім того дуже лінуюсь писати, ви ж бачите по кількості повідомлень

Дасте мені чийсь телефон??!!! Тобто ви думаєте, що я перший рік займаюся сільським господарством і в мене немає телефонів різних посередників?! В мене є два телефони на які вони дзвонять з ранку до вечора, особливо в період жнив і після... І які я майже не піднімаю! До речі, це ви знаєте не гірше від мене, скільки їх таких бажаючих заробити!І мова йде про ваші зауваження про зерно по 6000 і більше... І тут ви мені пишете, що останню машину кукурудзи ви відправили по 4320... Так де ж ціна в 6000??!! Щодо розрахунків, то маса нюансів, які можна обрахувати як завгодно! Зрозуміло, що є прибуток, якщо у вас власна сушарка і власні склади, і ви як спеціаліст з 25 річним стажем чомусь тактовно обійшли тему капітальних вкладень в ці основні фонди і амортизацію їх! Крім того витрати на збереження і підтримання якісних параметрів зерна... Чи у вас жуки принципово не водяться?! Але не хочу до деталей, тим більше ви попросили! Минулий маркетинговий рік відрізнявся по прибутковості від інших, тим більше, якщо у вас такий стаж, то ви повинні пам’ятати і набагато більш вдалі роки! І якщо ви в свої склади засипали своє зерно, то навряд чи ви будете приймати зерно від когось, хто бажає на зберігання!І якщо повернутися до початкової теми, то можете порадити колезі, який запитував про кредит фірмі, яка йому обіцяє віддати зерном, скористатися пропозицією!І останнє - власники елеваторів або керівники державних зерносховищ пречудово мають зиск навіть не заморочуючись особливо цінами! Достатньо толкового завідуючого лабораторією! Ви розумієте про що я! І оті, де вам продавали в листопаді кукурудзу і насіння соняшнику робили це не через хороше життя і якщо у вас тоді ціни були супер для закупівлі, то в них ціни з під комбайна не були чудовими, ви це теж знаєте! І масового характеру це не носить, тому що добрий господар тримав до квітня і очікував на хорошу ціну, а її не було! До речі, якщо ви закупляли зерно за свої, то я просто радий за вас, що у вас стільки оборотних коштів, якщо звісно мова йде про солідні обсяги(а це відносно), а якщо у вас були кредитні, то слід і відсотки порахувати, щоб все було так як є, а не по теоретичним розрахункам! Бо чогось той Кагарлицький елеватор шукає кредитні гроші і відсотки ви розумієте, які там вони пропонують!!!А ринок зерна це прибутковий бізнес! Тут ніхто сперечатися не буде! Тільки нюансів тьма! І елеватори «Кернела» і «Нібулона» не зважаючи на ваші розповіді про низькі ціни забиті зерном... В тому числі і покупним! І під МЕЗами черги велетенські стоять! А якщо брати минулий рік, то саму вищу прибутковість дав озимий ріпак! Якщо б умовно уявити, що все було б ним засіяно, то це був би шалений прибуток!