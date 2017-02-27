А результат на табло в пользу гривны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:55
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:46
Під грушею з Нового року + кошик
Вітаюсь совсіма!
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3735 -1,71(-5,26+3,55) RUB 1
гривня______5,5931(4,4844+1,1087) % чистий прибуток з депозитів з початку року
30,900 32,835 6,26(6,80−0,54) GBP 3
16,495 17,890 8,46(3,97+4,49) AUD 2
26,550 29,670 11,7(9,79+1,91) EUR 4
23,800 26,825 12,7(13,5−0,80) USD 6
24,250 27,635 14,0(12,4+1,60) CHF 5
1157,5 1514,0 30,8(31,1−0,30) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 01.06.2020 зранку, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
З початку року втратив тільки рупЪ. Та за травень він наздоголужив більше половини.
По відношенню до попереднього місяця більше всіх додали сировинні (AUD,RUB), а також (EUR,CHF). Більше всіх додав австралієць 4,49% !
Втратили за місяць (USD, GBP, XAU).
Більше всіх втратив, якось для мене не сподіванно, доляр 0,8%.
Підштовхування до девальвації НБУ вже призвело до того, що гривня виграє тільки по відношенню до рубля з Росією в санкціях. По всіх інших валютах девальвація більша за облікову ставку НБУ, окрім британця, та той після брексіту все ніяк не відклигає. Це потрібно ж так не полюбляти рідну валюту
Цікаво, чому це золото не увійшло в кошик визначення інфляції в Україні?
Останіх два абзаци нотатки співробітникам НБУ для визначення облікової ставки в цьому місяці !
І трошки новенького!
Я вирішив визначити прибутковість мого кошика. На сьогодні я хочу щоб в мене було:
XAU - 25%; CHF - 4%; USD - 15%; EUR - 7%;
AUD - 0%;GBP - 4%; UAH - 45%; RUB - 0%.
Рост ціни золота призвів до того, що я був вимушений підвищити його кількість в кошику за рахунок гривні. І на те, на сьогодні, с початку року маємо:
(25*30,8+4*14,0+15*12,7+7*11,7+0*8,46+4*6,26+45*5,59+0*(-1,71))/100 = 13,7499%
Як на мене, ближче до швейцарця.
Якшо привести до року маємо 13,7499/5*12= 33%
І я просив би шановне товариство надати мені поради як змінити свій кошик з тим, щоб підвищити його прибутковість З нетерпінням чекаю Ваших думок!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:53
26.75-26.80/26.85-26.87
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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