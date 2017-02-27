А результат на табло в пользу гривны.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:55
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:46
Під грушею з Нового року + кошик
Вітаюсь совсіма!
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3735 -1,71(-5,26+3,55) RUB 1
гривня______5,5931(4,4844+1,1087) % чистий прибуток з депозитів з початку року
30,900 32,835 6,26(6,80−0,54) GBP 3
16,495 17,890 8,46(3,97+4,49) AUD 2
26,550 29,670 11,7(9,79+1,91) EUR 4
23,800 26,825 12,7(13,5−0,80) USD 6
24,250 27,635 14,0(12,4+1,60) CHF 5
1157,5 1514,0 30,8(31,1−0,30) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 01.06.2020 зранку, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
З початку року втратив тільки рупЪ. Та за травень він наздоголужив більше половини.
По відношенню до попереднього місяця більше всіх додали сировинні (AUD,RUB), а також (EUR,CHF). Більше всіх додав австралієць 4,49% !
Втратили за місяць (USD, GBP, XAU).
Більше всіх втратив, якось для мене не сподіванно, доляр 0,8%.
Підштовхування до девальвації НБУ вже призвело до того, що гривня виграє тільки по відношенню до рубля з Росією в санкціях. По всіх інших валютах девальвація більша за облікову ставку НБУ, окрім британця, та той після брексіту все ніяк не відклигає. Це потрібно ж так не полюбляти рідну валюту
Цікаво, чому це золото не увійшло в кошик визначення інфляції в Україні?
Останіх два абзаци нотатки співробітникам НБУ для визначення облікової ставки в цьому місяці !
І трошки новенького!
Я вирішив визначити прибутковість мого кошика. На сьогодні я хочу щоб в мене було:
XAU - 25%; CHF - 4%; USD - 15%; EUR - 7%;
AUD - 0%;GBP - 4%; UAH - 45%; RUB - 0%.
Рост ціни золота призвів до того, що я був вимушений підвищити його кількість в кошику за рахунок гривні. І на те, на сьогодні, с початку року маємо:
(25*30,8+4*14,0+15*12,7+7*11,7+0*8,46+4*6,26+45*5,59+0*(-1,71))/100 = 13,7499%
Як на мене, ближче до швейцарця.
Якшо привести до року маємо 13,7499/5*12= 33%
І я просив би шановне товариство надати мені поради як змінити свій кошик з тим, щоб підвищити його прибутковість З нетерпінням чекаю Ваших думок!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:53
26.75-26.80/26.85-26.87
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:15
Тишинааа.
Может кто в курсе,МВФ нам даст на неделе или нет.
А то всякие слухи ходят.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:25
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.06.2020......................26,8259
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе расширили спред на копейку вниз. Постояв широко около получаса, симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек. После 11-35 опустились на полкопейки. Стоит отметить, что укрепляется гривна только по отношению к доллару, который в мире изрядно просел.
НБУ в пятницу выкупил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Больше всего ликвидности ушло в увеличение объема недельных сертификатов. На одну руку с ним играло и казначейство. Все остальные суммы малы и не достойны внимания. За серьезным рефинансом банки не пошли - им своих хватает.
В четверг объем валютного рынка увеличился с 345.7 до внушительных 454.7 млн. и вошел в докарантинный диапазон. Чистый спрос составил чуть более 400 млн, что также существенно больше объемов среды. Клиентское предложение также выросло и снова превысило спрос, который сократился.
Никто их не накачивал - сами накачались
В структуре активов банковской системы облигации составляют менее 20%. Я пока не вижу в этом повода для серьезного беспокойства сверх того, которое дано вызывает недостаток надежных заемщиков.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:54
Фонд держмайна: Чистий збиток "Центренерго" за 2019 рік – понад 2 мільярди
Приватизація виробника теплової енергії - "Центренерго" - планується на другий квартал 2021 року, Фонд держмайна оцінює чистий збиток держкомпанії за 2019 рік на рівні більше 2 млрд грн.
Про це в коментарі Reuters заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
За його словами, економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, стала причиною відтермінування переважної частини процесу приватизації на наступний рік.
"Ми створили комісію, зараз оберемо радника з питань приватизації.
Це буде консорціум або інвестиційний банк, який згодом проведе всі необхідні процедури підготовки підприємства до приватизації", - сказав Сенниченко.
Голова Фонду держмайна також прокоментував зміну в.о. гендиректора компанії та збитки "Центренерго".
Сенниченко заявив, що попереднє керівництво компанії відмовилось публікувати фінансовий звіт за 2019 рік, Фонд оцінює збитки "Центренерго" за цей час у більш ніж 2 млрд грн.
Reuters пише, що попереднє керівництво компанії не відповіло йому на запит про коментар щодо збитків.
За словами голови Фонду держмайна, визначити ціну на "Центренерго" вдасться лише після того, як у компанії проведуть ревізію та оцінять її збитки та борги.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:06
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:12
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