Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:21
Zebra написав:
если бюджет закрывается выпуском ОВГЗ к концу года +30% будет или рубеж в 1 трлн грн ОВГЗ
Научились у пиндосов
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:22
Patrick написав:
Утренние курсы, 9-10:
Харьков 26.86 - 26.89, большинство предложений ПОВ: 26.85 - 26.89..26.90 (опт)
Сумы 26.80 - 26.90
Полтава 26.80 - 26.95
Вчера днем: Харьков 26.86 - 26.89, Сумы и Полтава 26.85 - 26.95
Изменение наличного курса доллара за неделю, 4 недели:
Дело хозяйское но, по моему удобнее читать таблицу СЛЕВА на ПРАВО.
Vadim V
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:28
Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.
Zebra
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:30
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Банки накачали гривневыми ОВГЗ
Никто их не накачивал - сами накачались
В структуре активов банковской системы облигации составляют менее 20%. Я пока не вижу в этом повода для серьезного беспокойства сверх того, которое дано вызывает недостаток надежных заемщиков.
Пока банки более-менее по рынку покупают, но
1.Пугает темп.
2.Чем будут дальше финансировать гос.долги. Нерезы уходят. МВФ даст от силы 2 млрд.долл а дефицит в законе прописали под 300 млрд.грн.
Остатки на недельках с рекорда в 170 млрд, сократились до 115 млрд. Ну допустим еще 50-70 уйдет в гос.долг.а дальше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:32
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:35
Vadim V написав:
Дело хозяйское но, по моему удобнее читать таблицу СЛЕВА на ПРАВО.
Вадим, как-то не задумывался.. 3 колонки с цифрами. С любой стороны быстро читается))
Patrick
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