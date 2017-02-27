RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5562556355645565

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:21

  Zebra написав:если бюджет закрывается выпуском ОВГЗ к концу года +30% будет или рубеж в 1 трлн грн ОВГЗ

Научились у пиндосов :lol:
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 290
З нами з: 10.10.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:22

  Patrick написав:Утренние курсы, 9-10:
Харьков 26.86 - 26.89, большинство предложений ПОВ: 26.85 - 26.89..26.90 (опт)

Сумы 26.80 - 26.90
Полтава 26.80 - 26.95

Вчера днем: Харьков 26.86 - 26.89, Сумы и Полтава 26.85 - 26.95
Изменение наличного курса доллара за неделю, 4 недели:
Зображення

Дело хозяйское но, по моему удобнее читать таблицу СЛЕВА на ПРАВО.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 23.05.14
Подякував: 512 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8464
З нами з: 21.09.12
Подякував: 851 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:30

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Банки накачали гривневыми ОВГЗ

Никто их не накачивал - сами накачались :)
В структуре активов банковской системы облигации составляют менее 20%. Я пока не вижу в этом повода для серьезного беспокойства сверх того, которое дано вызывает недостаток надежных заемщиков.


Пока банки более-менее по рынку покупают, но
1.Пугает темп.
2.Чем будут дальше финансировать гос.долги. Нерезы уходят. МВФ даст от силы 2 млрд.долл а дефицит в законе прописали под 300 млрд.грн.

Остатки на недельках с рекорда в 170 млрд, сократились до 115 млрд. Ну допустим еще 50-70 уйдет в гос.долг.а дальше ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37784
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3633 раз.
Подякували: 10282 раз.
 
Профіль
52
16
2
1
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:32

Трампист, хулиган, служил в ВСУ. Что известно об украинце, который таранил грузовиком людей в Миннеаполисе
https://strana.ua/news/270520-bohdan-vechirko-chem-izvesten-ukrainets-kotoryj-na-hruzovike-taranil-ljudej-v-ssha.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11492
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6832 раз.
Подякували: 3073 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:35

  Vadim V написав:Дело хозяйское но, по моему удобнее читать таблицу СЛЕВА на ПРАВО.

Вадим, как-то не задумывался.. 3 колонки с цифрами. С любой стороны быстро читается))
Patrick
 
Повідомлень: 812
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5562556355645565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Patrick, Zebra і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6971 1565028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 10:31
Zebra
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1903, 1904, 1905
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19040 2334457
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 тра, 2020 10:30
чик
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
423 90699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:16
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19147)
01.06.2020 13:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.