Никто их не накачивал - сами накачались В структуре активов банковской системы облигации составляют менее 20%. Я пока не вижу в этом повода для серьезного беспокойства сверх того, которое дано вызывает недостаток надежных заемщиков.
Пока банки более-менее по рынку покупают, но 1.Пугает темп. 2.Чем будут дальше финансировать гос.долги. Нерезы уходят. МВФ даст от силы 2 млрд.долл а дефицит в законе прописали под 300 млрд.грн.
Остатки на недельках с рекорда в 170 млрд, сократились до 115 млрд. Ну допустим еще 50-70 уйдет в гос.долг.а дальше ?
Vadim V написав:Дело хозяйское но, по моему удобнее читать таблицу СЛЕВА на ПРАВО.
Вадим, как-то не задумывался.. 3 колонки с цифрами. С любой стороны быстро читается)) Идея была в том чтобы быстро показать, как изменился курс за неделю и месяц. Некий снимок данных. Когда утром размещал табличку возникла мысль: можно подумать что на прошлой неделе боковик был PS. Учту ваши пожелания, в следующий понедельник будет 4 колоночки и привычная временная шкала. Не проблема.
Vadim V написав:Дело хозяйское но, по моему удобнее читать таблицу СЛЕВА на ПРАВО.
Вадим, как-то не задумывался.. 3 колонки с цифрами. С любой стороны быстро читается)) Идея была в том чтобы быстро показать, как изменился курс за неделю и месяц. Некий снимок данных. Когда утром размещал табличку возникла мысль: можно подумать что на прошлой неделе боковик был PS. Учту ваши пожелания, в следующий понедельник будет 4 колоночки и привычная временная шкала. Не проблема.
А какой курс на следующий понедельник-случайно НЕ ЗНАЕТЕ
Vadim V написав:Дело хозяйское но, по моему удобнее читать таблицу СЛЕВА на ПРАВО.
Вадим, как-то не задумывался.. 3 колонки с цифрами. С любой стороны быстро читается)) Идея была в том чтобы быстро показать, как изменился курс за неделю и месяц. Некий снимок данных. Когда утром размещал табличку возникла мысль: можно подумать что на прошлой неделе боковик был PS. Учту ваши пожелания, в следующий понедельник будет 4 колоночки и привычная временная шкала. Не проблема.
А какой курс на следующий понедельник-случайно НЕ ЗНАЕТЕ
Колонок с цифрами будет 5 А вот курс не знаю. Не экстраполирую данные наперед. Пока вижу, что немного снизился. Харьков: 26.82 - 26.87
Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.
Для валютных депо согласен, а если в гривне, то чем рискуешь?
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