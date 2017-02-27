Додано: Пон 01 чер, 2020 15:03

zzzzzz написав: Пока банки более-менее по рынку покупают, но

1.Пугает темп.

2.Чем будут дальше финансировать гос.долги. Нерезы уходят. МВФ даст от силы 2 млрд.долл а дефицит в законе прописали под 300 млрд.грн.



Остатки на недельках с рекорда в 170 млрд, сократились до 115 млрд. Ну допустим еще 50-70 уйдет в гос.долг.а дальше ? Пока банки более-менее по рынку покупают, но1.Пугает темп.2.Чем будут дальше финансировать гос.долги. Нерезы уходят. МВФ даст от силы 2 млрд.долл а дефицит в законе прописали под 300 млрд.грн.Остатки на недельках с рекорда в 170 млрд, сократились до 115 млрд. Ну допустим еще 50-70 уйдет в гос.долг.а дальше ?

Давайте переживать неприятности по мере их поступления (с)Пугает не темп, а большие цифры, которые нам трудно себе представитьТот же выход нерезов из облигаций будет выглядеть не таким быстрым, если оперировать не миллиардами, а процентами.Мы уже продержались немало времени, пережили пик остановки деловой активности у нас и в мире, и при этом обошлись без каких-то чрезвычайных мер в области финансов. Пока обошлись всего 11 млрд. рефинанса, и в эту пятницу он уже почти никому не понадобился.Объемы тендерных сертификатов все еще аномально высоки. Год назад было около 30 млрд. Проблема не в том, что их стало меньше, а в необходимости использовать этот инструмент. Когда уменьшится до нуля, это будет свидетельствовать о том, что экономика задышала. Размещение в облигациях значительно предпочтительнее сертификатов как с точки зрения прибыли банков, так и экономики в целом. Сертификаты - это изъятие денег из экономики, которая не может их переварить. Когда банки кредитуют бюджет, деньги остаются в обороте и потом много раз возвращаются в банки. История знает много примеров, когда именно государственные расходы поднимали экономику.Повод для паники был, когда сертификаты выросли до 170, но все паникеры этот повод упустили