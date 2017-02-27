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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:28
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:43
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:54
ДА УЖ,КАРДИОГРАММА ПОКАЗЫВАЕТ
ТОТ КТО ВЧЕРА НЕ СЛИЛСЯ - СЕГОДНЯ ПОЖАЛЕЕЛ
А ЗАВТРАШНИЕ ПОЖАЛЕЮТ ЗА СЕГОДНЯ.
26.5-ПРОЙДЁМ БЕЗ ОСТАНОВКИ
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:03
Давайте переживать неприятности по мере их поступления (с)
Пугает не темп, а большие цифры, которые нам трудно себе представить Тот же выход нерезов из облигаций будет выглядеть не таким быстрым, если оперировать не миллиардами, а процентами.
Мы уже продержались немало времени, пережили пик остановки деловой активности у нас и в мире, и при этом обошлись без каких-то чрезвычайных мер в области финансов. Пока обошлись всего 11 млрд. рефинанса, и в эту пятницу он уже почти никому не понадобился.
Объемы тендерных сертификатов все еще аномально высоки. Год назад было около 30 млрд. Проблема не в том, что их стало меньше, а в необходимости использовать этот инструмент. Когда уменьшится до нуля, это будет свидетельствовать о том, что экономика задышала. Размещение в облигациях значительно предпочтительнее сертификатов как с точки зрения прибыли банков, так и экономики в целом. Сертификаты - это изъятие денег из экономики, которая не может их переварить. Когда банки кредитуют бюджет, деньги остаются в обороте и потом много раз возвращаются в банки. История знает много примеров, когда именно государственные расходы поднимали экономику.
Повод для паники был, когда сертификаты выросли до 170, но все паникеры этот повод упустили
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:11
Последние недели показали, что все очень быстро может измениться.
Без остановки не пройдем, потому что нбу как минимум каждые 10 копеек вниз будет делать остановки, как сейчас, например на 26,80)
А вот когда идем вверх, то там остановок от нбу как-то меньше бывает)
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