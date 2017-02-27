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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5564556555665567>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:28

  Striker написав:
  Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.

Для валютных депо согласен, а если в гривне, то чем рискуешь?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:43

  Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.

Или ещё хуже.Вернут облигациями.Нвдо же помочь стране.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:54

ДА УЖ,КАРДИОГРАММА ПОКАЗЫВАЕТ
ТОТ КТО ВЧЕРА НЕ СЛИЛСЯ - СЕГОДНЯ ПОЖАЛЕЕЛ
А ЗАВТРАШНИЕ ПОЖАЛЕЮТ ЗА СЕГОДНЯ.
26.5-ПРОЙДЁМ БЕЗ ОСТАНОВКИ :roll:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:03

  zzzzzz написав:Пока банки более-менее по рынку покупают, но
1.Пугает темп.
2.Чем будут дальше финансировать гос.долги. Нерезы уходят. МВФ даст от силы 2 млрд.долл а дефицит в законе прописали под 300 млрд.грн.

Остатки на недельках с рекорда в 170 млрд, сократились до 115 млрд. Ну допустим еще 50-70 уйдет в гос.долг.а дальше ?

Давайте переживать неприятности по мере их поступления (с)
Пугает не темп, а большие цифры, которые нам трудно себе представить :) Тот же выход нерезов из облигаций будет выглядеть не таким быстрым, если оперировать не миллиардами, а процентами.
Мы уже продержались немало времени, пережили пик остановки деловой активности у нас и в мире, и при этом обошлись без каких-то чрезвычайных мер в области финансов. Пока обошлись всего 11 млрд. рефинанса, и в эту пятницу он уже почти никому не понадобился.

Объемы тендерных сертификатов все еще аномально высоки. Год назад было около 30 млрд. Проблема не в том, что их стало меньше, а в необходимости использовать этот инструмент. Когда уменьшится до нуля, это будет свидетельствовать о том, что экономика задышала. Размещение в облигациях значительно предпочтительнее сертификатов как с точки зрения прибыли банков, так и экономики в целом. Сертификаты - это изъятие денег из экономики, которая не может их переварить. Когда банки кредитуют бюджет, деньги остаются в обороте и потом много раз возвращаются в банки. История знает много примеров, когда именно государственные расходы поднимали экономику.
Повод для паники был, когда сертификаты выросли до 170, но все паникеры этот повод упустили :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:11

  сірий написав:ДА УЖ,КАРДИОГРАММА ПОКАЗЫВАЕТ
ТОТ КТО ВЧЕРА НЕ СЛИЛСЯ - СЕГОДНЯ ПОЖАЛЕЕЛ
А ЗАВТРАШНИЕ ПОЖАЛЕЮТ ЗА СЕГОДНЯ.
26.5-ПРОЙДЁМ БЕЗ ОСТАНОВКИ :roll:


Последние недели показали, что все очень быстро может измениться.
Без остановки не пройдем, потому что нбу как минимум каждые 10 копеек вниз будет делать остановки, как сейчас, например на 26,80)
А вот когда идем вверх, то там остановок от нбу как-то меньше бывает)
Electron
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:15

  Electron написав:
  сірий написав:ДА УЖ,КАРДИОГРАММА ПОКАЗЫВАЕТ
ТОТ КТО ВЧЕРА НЕ СЛИЛСЯ - СЕГОДНЯ ПОЖАЛЕЕЛ
А ЗАВТРАШНИЕ ПОЖАЛЕЮТ ЗА СЕГОДНЯ.
26.5-ПРОЙДЁМ БЕЗ ОСТАНОВКИ :roll:


Последние недели показали, что все очень быстро может измениться.
Без остановки не пройдем, потому что нбу как минимум каждые 10 копеек вниз будет делать остановки, как сейчас, например на 26,80)
А вот когда идем вверх, то там остановок от нбу как-то меньше бывает)

ВВЕРХ -ОТКУПАЮТ
ВНИЗ ПАДАЕМ -СТУПЕНЧАТО
26.5-УЖЕ НЕ ЕСТЬ ТОЧКОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ
УВИДИМ-ПОСМОТРИМ :D
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нерезиденты пока выходят очень аккуратно,чтобы на качнуть курс. У резидентов так никогда не получается))) Пока все в профите и теперь до отмены мирового карантина больших скачков курса не предвидится,пока народ не начнет по заграницам ездить вывозить валюту,и импорт чуть оживится.
Основной поставщик валюты на межбанке -опять Нафтогаз? (может кто знает)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:23

  Striker написав:
  Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.

Для валютных депо согласен, а если в гривне, то чем рискуешь?



тем же самым, гривнедепо кладут с целью откупить потом по 26 :D
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:46

Сегодняшние торги на межбанковском валютном рынке характеризуются повышенным предложением валюты. Желающих купить предлагаемые объемы оказалось недостаточно, поэтому Национальный банк через час после начала активных торгов вышел с интервенцией на покупку и выкупил с рынка 20 млн. долларов по цене 26,84 гривен, после чего ушел.

Примерно до обеда продавцы и покупатели уравновешивали друг друга, но к обеду стало очевидно, что весь выставленный на продажу объем купить некому. Возникла угроза сильного обвала котировок. Поэтому Национальный банк повторно вышел с интервенцией. На этот раз он разместил крупную заявку на покупку по цене 26,80 гривен. По этой цене он выкупает и в настоящее время.

На 15:19 объем торгов в системе Bloomberg составил 118,75 млн. долларов.

На наличном рынке доллар также дешевеет. Еще вчера доллар в оптовых обменниках Киева продавали по 26,86-26,88 гривен, а сейчас его цена в столице опустилась до 26,81-26,82 гривен.

Слегка снизилась цена наличного евро, курс которого на рынке FOREX сегодня достиг отметки 1,113. Если в пятницу 29 мая евро в Киеве продавали по 29,73-29,75 гривен, то сейчас он подешевел до 29,60-29,62 гривен.

Стоимость российского рубля в Украине остается неизменной, несмотря на его укрепление к доллару. Он, как и в конце прошлой недели, продается по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:58

Василь-Рівне

Трансгендери з Росії будуть продавати долар по 25.5?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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