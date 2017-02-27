Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.06.2020..............02.06.2020
дата розрахунку...............29.05.2020..............01.06.2020
Євро..................................29,9275....................29,8043
Долар США.......................26,8685....................26,8181
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе расширили спред на копейку вниз. Постояв широко около получаса, симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек. После 11-35 опустились на полкопейки. Стоит отметить, что укрепляется гривна только по отношению к доллару, который в мире изрядно просел.
Перед обедом просели на 1.5 копейки. Больше динамики не было - НБУ стоит с интервенцией по единому курсу. Доллар в мире немного отыгрался, теперь гривна укрепилась еще и относительно евро. Но в силу очень слабой динамики, припишем эту заслугу евро.
Официальный курс встретили котировками 26.8000 - 26.8200. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2019 - 26.8547 (-2) -4
2018 - 26.1139 (-1) +70
2017 - 26.2710 (-4)
2016 - 25.0976 (-5)