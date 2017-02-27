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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5564556555665567

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.06.2020..............02.06.2020
дата розрахунку...............29.05.2020..............01.06.2020
Євро..................................29,9275....................29,8043
Долар США.......................26,8685....................26,8181
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После утреннего кофе расширили спред на копейку вниз. Постояв широко около получаса, симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек. После 11-35 опустились на полкопейки. Стоит отметить, что укрепляется гривна только по отношению к доллару, который в мире изрядно просел.
Перед обедом просели на 1.5 копейки. Больше динамики не было - НБУ стоит с интервенцией по единому курсу. Доллар в мире немного отыгрался, теперь гривна укрепилась еще и относительно евро. Но в силу очень слабой динамики, припишем эту заслугу евро.
Официальный курс встретили котировками 26.8000 - 26.8200. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 3 копейки относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 26.8547 (-2) -4
2018 - 26.1139 (-1) +70

2017 - 26.2710 (-4)
2016 - 25.0976 (-5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:04

15-50:
Харьков 26.82 - 26.85 (утром 26.86 - 26.89),
большинство предложений ПОВ на покупку-продажу доллара:
26.80..26.81 - 26.85..26.86 (опт). Наличный курс снизился на 4 коп.

Сумы 26.75 - 26.85 (26.80 - 26.90)
Полтава 26.75..26.80 - 26.90 (26.80 - 26.95)
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:10

Утренняя табличка в другом виде. Пришлось пожертвовать шрифтом, чуть мельче.
Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
Зображення
Patrick
 
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