Додано: Пон 01 чер, 2020 17:33

jump написав: Фонд держмайна: Чистий збиток "Центренерго" за 2019 рік – понад 2 мільярди



Приватизація виробника теплової енергії - "Центренерго" - планується на другий квартал 2021 року, Фонд держмайна оцінює чистий збиток держкомпанії за 2019 рік на рівні більше 2 млрд грн.



Про це в коментарі Reuters заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.



За його словами, економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, стала причиною відтермінування переважної частини процесу приватизації на наступний рік.



"Ми створили комісію, зараз оберемо радника з питань приватизації.



Це буде консорціум або інвестиційний банк, який згодом проведе всі необхідні процедури підготовки підприємства до приватизації", - сказав Сенниченко.



Голова Фонду держмайна також прокоментував зміну в.о. гендиректора компанії та збитки "Центренерго".



Сенниченко заявив, що попереднє керівництво компанії відмовилось публікувати фінансовий звіт за 2019 рік, Фонд оцінює збитки "Центренерго" за цей час у більш ніж 2 млрд грн.



Reuters пише, що попереднє керівництво компанії не відповіло йому на запит про коментар щодо збитків.



як завжди, приватизація прибутків, націоналізація збитків

