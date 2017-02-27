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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5565556655675568>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:04

15-50:
Харьков 26.82 - 26.85 (утром 26.86 - 26.89),
большинство предложений ПОВ на покупку-продажу доллара:
26.80..26.81 - 26.85..26.86 (опт). Наличный курс снизился на 4 коп.

Сумы 26.75 - 26.85 (26.80 - 26.90)
Полтава 26.75..26.80 - 26.90 (26.80 - 26.95)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:10

Утренняя табличка в другом виде. Пришлось пожертвовать шрифтом, чуть мельче.
Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
Зображення
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:33

  jump написав:Фонд держмайна: Чистий збиток "Центренерго" за 2019 рік – понад 2 мільярди

Приватизація виробника теплової енергії - "Центренерго" - планується на другий квартал 2021 року, Фонд держмайна оцінює чистий збиток держкомпанії за 2019 рік на рівні більше 2 млрд грн.

Про це в коментарі Reuters заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, економічна криза, спричинена пандемією коронавірусу, стала причиною відтермінування переважної частини процесу приватизації на наступний рік.

"Ми створили комісію, зараз оберемо радника з питань приватизації.

Це буде консорціум або інвестиційний банк, який згодом проведе всі необхідні процедури підготовки підприємства до приватизації", - сказав Сенниченко.

Голова Фонду держмайна також прокоментував зміну в.о. гендиректора компанії та збитки "Центренерго".

Сенниченко заявив, що попереднє керівництво компанії відмовилось публікувати фінансовий звіт за 2019 рік, Фонд оцінює збитки "Центренерго" за цей час у більш ніж 2 млрд грн.

Reuters пише, що попереднє керівництво компанії не відповіло йому на запит про коментар щодо збитків.

За словами голови Фонду держмайна, визначити ціну на "Центренерго" вдасться лише після того, як у компанії проведуть ревізію та оцінять її збитки та борги.

як завжди, приватизація прибутків, націоналізація збитків
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:36

  Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.

ПА21
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:43

  Василь-Рівне написав:
На 15:19 объем торгов в системе Bloomberg составил 118,75 млн. долларов.

Это конечно победа,потом правда Сибарит увидит задвоение или затроение торгов и выдаст на гора: объём торгов составил 350 или 370 мио,но реальный МБ говорит о том,что уже никто никуда не идёт,ни импорта,ни экспорта,несколько компаний,которые решили вывезти прошлогодний урожай под ноль выполняют роль НБУ,сметают на своём пути жалкие потуги импортёров.

Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.

По поводу "ничего страшного что банки влазят по самые помидоры в ОВГЗ",промышленность упала на 16% в апреле,у нас по сути идёт деиндустриализация,бизнеса толком скоро не будет,кроме с\х,банки паслись на депозитных сертификатах НБУ,теперь процентным деференциалом их загоняют в ОВГЗ.

Это крах,это писец из писца,но зато Сибарит(наверное всей котлетой на грндепо) говорит "ничего страшного",жирок ещё есть. У кого он есть? У тех,кто не открылся после карантина?
Или у промышленности,которая летит в пропасть? Или у того фермера из Одессы,который укоротил свой век?

Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?

Или у пенсионного фонда и прочих фондов соцстраха,который сказал своим получателям: потерпите пока 2 недели просрочки, дальше как-то будет?

Интересная картина,самому интересно что будет дальше?
Но что-то подсказывает,что будут держаться до последнего и натягивать пружину,а потом запустят обычную для Украины кратную ракету,видимо им из погреба виднее(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:09

  somilitark написав:Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?


Планы можно удачно скорректировать :mrgreen:

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн). При этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%.


https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А какие прогнозы по Евро. Есть ли смысл сейчас докупать его? Или наоборот,при наличии,лучше скинуть?
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:як завжди, приватизація прибутків, націоналізація збитків



"ДТЕК ВДЕ" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%

У 2019 році ДТЕК ВДЕ в порівнянні з 2018 роком збільшила чистий прибуток на 119% - до 2,85 млрд грн, показник EBITDA компанії виріс на 111% - до 3,88 млрд. грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на фінзвіт компанії.

Інвестиції в розвиток зеленої енергетики виросли в порівнянні з 2018 роком на 113%, склавши 8,9 млрд грн.

За даними компанії, введення в експлуатацію нових електростанцій дозволило збільшити відпустку зеленої електроенергії на 106% - до 1,4 млрд кВт-год.

У 2019 році кредитний портфель ДТЕК ВДЕ виріс на 80% і досяг 21,7 млрд грн, йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що у звітному періоді компанія залучила позикове фінансування від консорціуму трьох німецьких банків під гарантії експортно-кредитних агентств в розмірі 90 млн євро і здійснила випуск дебютних зелених єврооблігацій з терміном обігу п'ять років на суму 325 млн євро, основними власниками яких стали європейські інвестиційні фонди, в тому числі спеціалізуються на інвестиціях в "зелені" проекти.

За інформацією компанії, на сьогоднішній день діючий портфель проектів "зеленої" генерації ДТЕК ВДЕ становить 950 МВт, в будівництво яких було інвестовано 1,2 млрд євро власних і позикових коштів, з яких в 2019 році введено в експлуатацію 740 МВт потужності в зеленій енергетиці: дві черги Приморського вітропарку (200 МВт), Орловську ВЕС (100 МВт), Нікопольської СЕС (200 МВт) і Покровську СЕС (240 МВт).

У компанії відзначили, що ці інвестиції забезпечать щорічне скорочення викидів парникових газів в атмосферу на 2,6 млн тонн.

При цьому в ДТЕК ВДЕ звернули увагу, що заборгованість держави перед компанією за вироблену зелену енергетику становить 1,8 млрд грн, а рівень розрахунків за березень склав 11%, за квітень і травень - по 5%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:33

  _PORT_UA написав:А какие прогнозы по Евро. Есть ли смысл сейчас докупать его? Или наоборот,при наличии,лучше скинуть?

покупать точно не надо
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа
Завтра продолжим вниз, или наметился разворот?
Captain Obvious
 
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