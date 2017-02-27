Додано: Пон 01 чер, 2020 17:43

Василь-Рівне написав:

На 15:19 объем торгов в системе Bloomberg составил 118,75 млн. долларов.

На 15:19 объем торгов в системе Bloomberg составил 118,75 млн. долларов.

Это конечно победа,потом правда Сибарит увидит задвоение или затроение торгов и выдаст на гора: объём торгов составил 350 или 370 мио,но реальный МБ говорит о том,что уже никто никуда не идёт,ни импорта,ни экспорта,несколько компаний,которые решили вывезти прошлогодний урожай под ноль выполняют роль НБУ,сметают на своём пути жалкие потуги импортёров.Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.По поводу "ничего страшного что банки влазят по самые помидоры в ОВГЗ",промышленность упала на 16% в апреле,у нас по сути идёт деиндустриализация,бизнеса толком скоро не будет,кроме с\х,банки паслись на депозитных сертификатах НБУ,теперь процентным деференциалом их загоняют в ОВГЗ.Это крах,это писец из писца,но зато Сибарит(наверное всей котлетой на грндепо) говорит "ничего страшного",жирок ещё есть. У кого он есть? У тех,кто не открылся после карантина?Или у промышленности,которая летит в пропасть? Или у того фермера из Одессы,который укоротил свой век?Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?Или у пенсионного фонда и прочих фондов соцстраха,который сказал своим получателям: потерпите пока 2 недели просрочки, дальше как-то будет?Интересная картина,самому интересно что будет дальше?Но что-то подсказывает,что будут держаться до последнего и натягивать пружину,а потом запустят обычную для Украины кратную ракету,видимо им из погреба виднее(((