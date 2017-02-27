Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.
ПА21
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Василь-Рівне написав: На 15:19 объем торгов в системе Bloomberg составил 118,75 млн. долларов.
Это конечно победа,потом правда Сибарит увидит задвоение или затроение торгов и выдаст на гора: объём торгов составил 350 или 370 мио,но реальный МБ говорит о том,что уже никто никуда не идёт,ни импорта,ни экспорта,несколько компаний,которые решили вывезти прошлогодний урожай под ноль выполняют роль НБУ,сметают на своём пути жалкие потуги импортёров.
Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.
По поводу "ничего страшного что банки влазят по самые помидоры в ОВГЗ",промышленность упала на 16% в апреле,у нас по сути идёт деиндустриализация,бизнеса толком скоро не будет,кроме с\х,банки паслись на депозитных сертификатах НБУ,теперь процентным деференциалом их загоняют в ОВГЗ.
Это крах,это писец из писца,но зато Сибарит(наверное всей котлетой на грндепо) говорит "ничего страшного",жирок ещё есть. У кого он есть? У тех,кто не открылся после карантина? Или у промышленности,которая летит в пропасть? Или у того фермера из Одессы,который укоротил свой век?
Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?
Или у пенсионного фонда и прочих фондов соцстраха,который сказал своим получателям: потерпите пока 2 недели просрочки, дальше как-то будет?
Интересная картина,самому интересно что будет дальше? Но что-то подсказывает,что будут держаться до последнего и натягивать пружину,а потом запустят обычную для Украины кратную ракету,видимо им из погреба виднее(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?
Планы можно удачно скорректировать
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн). При этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%.
А какие прогнозы по Евро. Есть ли смысл сейчас докупать его? Или наоборот,при наличии,лучше скинуть?
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"ДТЕК ВДЕ" Ахметова за рік збільшила чистий прибуток на 119%
У 2019 році ДТЕК ВДЕ в порівнянні з 2018 роком збільшила чистий прибуток на 119% - до 2,85 млрд грн, показник EBITDA компанії виріс на 111% - до 3,88 млрд. грн.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на фінзвіт компанії.
Інвестиції в розвиток зеленої енергетики виросли в порівнянні з 2018 роком на 113%, склавши 8,9 млрд грн.
За даними компанії, введення в експлуатацію нових електростанцій дозволило збільшити відпустку зеленої електроенергії на 106% - до 1,4 млрд кВт-год.
У 2019 році кредитний портфель ДТЕК ВДЕ виріс на 80% і досяг 21,7 млрд грн, йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що у звітному періоді компанія залучила позикове фінансування від консорціуму трьох німецьких банків під гарантії експортно-кредитних агентств в розмірі 90 млн євро і здійснила випуск дебютних зелених єврооблігацій з терміном обігу п'ять років на суму 325 млн євро, основними власниками яких стали європейські інвестиційні фонди, в тому числі спеціалізуються на інвестиціях в "зелені" проекти.
За інформацією компанії, на сьогоднішній день діючий портфель проектів "зеленої" генерації ДТЕК ВДЕ становить 950 МВт, в будівництво яких було інвестовано 1,2 млрд євро власних і позикових коштів, з яких в 2019 році введено в експлуатацію 740 МВт потужності в зеленій енергетиці: дві черги Приморського вітропарку (200 МВт), Орловську ВЕС (100 МВт), Нікопольської СЕС (200 МВт) і Покровську СЕС (240 МВт).
У компанії відзначили, що ці інвестиції забезпечать щорічне скорочення викидів парникових газів в атмосферу на 2,6 млн тонн.
При цьому в ДТЕК ВДЕ звернули увагу, що заборгованість держави перед компанією за вироблену зелену енергетику становить 1,8 млрд грн, а рівень розрахунків за березень склав 11%, за квітень і травень - по 5%.