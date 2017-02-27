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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5565556655675568

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:38

  Striker написав:
  Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.

Для валютных депо согласен, а если в гривне, то чем рискуешь?


банки 5-6 лет покупаюи овгз, или депо-серфикаты. И даже 2013 Азiров выпускал.

овгз == депо-сертификаты.

Зображення


Зачем ты учился?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 01 чер, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:46

proftpd66
Из всего видео рассмешило "вдумайся б***.ь" от школьницы симпатичной.
ну а покупать овгз могут только очень уверенные люди,которые это же овгз и делают.
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:49

limo

я загрузил скришот, нажмите и посмотрите
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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