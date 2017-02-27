банки 5-6 лет покупаюи овгз, или депо-серфикаты. И даже 2013 Азiров выпускал.
овгз == депо-сертификаты.
Зачем ты учился?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:38
банки 5-6 лет покупаюи овгз, или депо-серфикаты. И даже 2013 Азiров выпускал.
овгз == депо-сертификаты.
Зачем ты учился?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 01 чер, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:46
proftpd66
Из всего видео рассмешило "вдумайся б***.ь" от школьницы симпатичной.
ну а покупать овгз могут только очень уверенные люди,которые это же овгз и делают.
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:49
limo
я загрузил скришот, нажмите и посмотрите
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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