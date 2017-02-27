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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5566556755685569>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:38

  Striker написав:
  Zebra написав:Фактически сейчас бюджет закрывается за счет выпуска ОВГЗ которые выкупают госы за депозиты вкладчиков в гривне. Бегите ребята, а то вернут потом фонд по курсу 40+ и опять останетесь с носом.

Для валютных депо согласен, а если в гривне, то чем рискуешь?


банки 5-6 лет покупаюи овгз, или депо-серфикаты. И даже 2013 Азiров выпускал.

овгз == депо-сертификаты.

Зображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 01 чер, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:46

proftpd66
Из всего видео рассмешило "вдумайся б***.ь" от школьницы симпатичной.
ну а покупать овгз могут только очень уверенные люди,которые это же овгз и делают.
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:49

limo

я загрузил скришот, нажмите и посмотрите
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:23

  zРадио написав:
  somilitark написав:Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?


Планы можно удачно скорректировать :mrgreen:

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн). При этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%.


https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167


Какие циничные манипуляторы,не дать план по этому году,а сравнить к прошлому,но всё равно получить оппу.
Промпроизводство наверное уже в мае на 20% навернулось год к году,раз при плане более чем в 110 ярдов,насобирали 63.9?
58% или даже меньше собрали.
Недобор даже не 40,а минимум 46 ярдов,это красотища.

Естественно этот уровень временный,но не думаю,что например в июле ситуация выровняется кардинально,будем иметь не 46 недобор,а 30-35,это всё равно архи много.Плюс местные бюджеты тоже минимум на 5-7 ярдов имеют дефицит,им тоже придётся откуда-то наливать,долго закрывать глаза на их проблемы не получится.

Всё внимание на урожай,по-моему от него зависит ВСЁ. И возможности пока петлять правительству.
Выходит при таком уровне дефицита уже к осени или к октябрю банки будут выкачаны в ноль,у них не будет вообще свободных ресурсов и мы вернёмся к прямой эмиссии со всеми вытекающими.

Отака х малята,а пока маргиналы могут писать заглавными буквами "укрепляемся",моя пятёрка баксов приростает на нереальную величину на грндепо :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:59

  somilitark написав:Какие циничные манипуляторы,не дать план по этому году,а сравнить к прошлому,но всё равно получить оппу.


До-секвестровый бюджет предполагал доходы в мае на уровне 116 млрд грн. Фактическое недовыполнение к нему - 45% (!!!). Но кто ж будет об этом вспоминать. Проще сказать, что идем по плану (новый план, т.е. отсеквестированный бюджет, помесячно мне не попадался, чтобы проверить, врут, или правду говорят).

  somilitark написав:Промпроизводство наверное уже в мае на 20. навернулось год к году,раз при плане более чем в 110 ярдов,насобирали 63.9?


Узнаем в 3-й декаде июня. Но данные по натуральным показателям ГМК будут уже на днях - косвенно оценим раньше.

  somilitark написав:Выходит при таком уровне дефицита уже к осени или к октябрю банки будут выкачаны в ноль,у них не будет вообще свободных ресурсов и мы вернёмся к прямой эмиссии со всеми вытекающими.


Или, что еще хуже эмиссии, в дефицит загонят карманы пересичных и счета бизнеса - с энергетикой, например, вопрос уже решен. Долги "гарантированного покупателя" будут разгребать поднятием тарифа. При этом сценарии (пресловутом инфляционном таргетировании) производство свернется еще сильнее, а экономику ждет серия банкротств. Уже даже Министр финансов не выдержал и потроллил НБУ на этот счет (кому интересно - его сегодняшнее интервью РБК-Украина):

https://www.rbc.ua/rus/news/sergey-marc ... 49312.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:04

План поступлений в общий фонд госбюджета в мае выполнен на .

  somilitark написав:ведь недобор в бюджет ежемесячно

План поступлений в общий фонд госбюджета в мае выполнен на 100%, – Минфин
За январь – май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы
В мае началось постепенное смягчение карантинных ограничений, следствием чего стало улучшение экономической ситуации в стране, сообщил Минфин.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, план выполнен на 100%.
При этом:
возмещение НДС составило 12 млрд грн;
план по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнен на 0,1 млрд грн;
план по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;
план по акцизному налогу перевыполнен на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;
на 99,8% выполнен план по НДС, недобрали 0,1 млрд грн;
на 0,5 млрд грн не выполнен план по налогу на прибыль предприятий (выполнение 97,2%).
С учетом большого невыполнения плана доходов в январе – апреле (86,1%), план по итогам пяти месяцев по общему фонду госбюджета выполнен на 88,4%.
За январь – май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы. В целом же расходы по общему фонду за этот период составили 392,8 млрд грн, или 83,4% от запланированного.
По итогам января – мая государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:07

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:ведь недобор в бюджет ежемесячно

План поступлений в общий фонд госбюджета в мае выполнен на 100%, – Минфин


Факт 2020 / план 2020 = 100%.
Факт 2020 / факт 2019 = 62%.

Все в норме, поводов для беспокойства нет :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:39

  zРадио написав:
  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:ведь недобор в бюджет ежемесячно

План поступлений в общий фонд госбюджета в мае выполнен на 100%, – Минфин


Факт 2020 / план 2020 = 100%.
Факт 2020 / факт 2019 = 62%.

Все в норме, поводов для беспокойства нет :mrgreen:


Та пошла откровенная пропаганда,типа всё выполнили на 100%,собрали 55% от плана,но где "улучшенный" план никто не знает,это тайна.
Доходы бюджета будут уменьшены на 116,9 млрд грн (до 0,979 трлн грн), а расходы увеличат на 86,3 млрд грн (до 1,27 трлн грн)


Дефицит увеличили с 96 до 298 ярдов.
Сами доходы уменьшили на 117,выходит апрель уже внёс вклад минимум на 50?

Сдаётся мне,что бюджет придётся ещё раз пересматривать,явно идёт всё по худшему сценарию.
Пересмотр в марте явно был очень оптимистичным.

И в новом "улучшенном" бюджете было заложено куча денег от мировых кредиторов,а дела идут "камнем вниз",да и МВФ с друзьями явно нальют крохи,которых не хватит.

Так что эмиссия и только эмиссия,а потом уже будут видеть,куда кривая курса занесёт и новое производное падение ВВП,уже вследствие девальвации,оттока гривневых вкладов и падения доверия к власти и нацвалюте.

А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:49

  Captain Obvious написав:Господа
Завтра продолжим вниз, или наметился разворот?

А шо завтра такое, шоб был разворот?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:50

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:ведь недобор в бюджет ежемесячно

План поступлений в общий фонд госбюджета в мае выполнен на 100%, – Минфин
За январь – май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы
В мае началось постепенное смягчение карантинных ограничений, следствием чего стало улучшение экономической ситуации в стране, сообщил Минфин.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, план выполнен на 100%.
При этом:
возмещение НДС составило 12 млрд грн;
план по налогу и сбору на доходы физических лиц перевыполнен на 0,1 млрд грн;
план по рентной плате за пользование недрами выполнен на 114,7%, перевыполнение составило 0,3 млрд грн;
план по акцизному налогу перевыполнен на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий;
на 99,8% выполнен план по НДС, недобрали 0,1 млрд грн;
на 0,5 млрд грн не выполнен план по налогу на прибыль предприятий (выполнение 97,2%).
С учетом большого невыполнения плана доходов в январе – апреле (86,1%), план по итогам пяти месяцев по общему фонду госбюджета выполнен на 88,4%.
За январь – май социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы. В целом же расходы по общему фонду за этот период составили 392,8 млрд грн, или 83,4% от запланированного.
По итогам января – мая государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 47,8 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в 52,2 млрд грн, что находится в пределах запланированного на этот период.

НУ ВСЁ, ИДЁМ К 23-М
сірий
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