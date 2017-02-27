Додано: Пон 01 чер, 2020 20:23

zРадио написав: somilitark написав: Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?

Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?



Планы можно удачно скорректировать



По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что на 40 млрд грн или 38% меньше, чем в апреле или в мае 2019 года (104,12 млрд грн). При этом роспись госбюджета в мае выполнена на 100%.





https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_tra ... a_100-2167 Планы можно удачно скорректироватьПо оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн, что(104,12 млрд грн). При этом

Какие циничные манипуляторы,не дать план по этому году,а сравнить к прошлому,но всё равно получить оппу.Промпроизводство наверное уже в мае на 20% навернулось год к году,раз при плане более чем в 110 ярдов,насобирали 63.9?58% или даже меньше собрали.Недобор даже не 40,а минимум 46 ярдов,это красотища.Естественно этот уровень временный,но не думаю,что например в июле ситуация выровняется кардинально,будем иметь не 46 недобор,а 30-35,это всё равно архи много.Плюс местные бюджеты тоже минимум на 5-7 ярдов имеют дефицит,им тоже придётся откуда-то наливать,долго закрывать глаза на их проблемы не получится.Всё внимание на урожай,по-моему от него зависит ВСЁ. И возможности пока петлять правительству.Выходит при таком уровне дефицита уже к осени или к октябрю банки будут выкачаны в ноль,у них не будет вообще свободных ресурсов и мы вернёмся к прямой эмиссии со всеми вытекающими.Отака х малята,а пока маргиналы могут писать заглавными буквами "укрепляемся",моя пятёрка баксов приростает на нереальную величину на грндепо