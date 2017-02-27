Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".
А потом и в следующих периодах повторить фокус
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:53
Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".
А потом и в следующих периодах повторить фокус
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:56
Тяга к импорту
somilitark
Вот это вообще за гранью разумного,напоминает 2008-й год.
Купили 88% от уровня мая прошлого года,это с учётом того,что авто растут в цене,бушует карантин,а украинцы хотят бороздить просторы на импортном топливе и заграничных авто.
Сталь в пол,зато высокотехнологичные изделия из неё нам крепко нужны,можно в кредит,наверное именно для этого снизили учётную ставку)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:18
Пошли манипуляции на которые даже чивокуня скажет: а что так можно было?
Собрано за 5 мес. 388 225 мио,или 77.6 в среднем за месяц.
Причём в апреле собрано 63.9 ярда,ну может начнут собирать 70 с июля.
Надо собрать всего 979 ярдов,собрано 388,осталось за год наколядовать 591 ярд.
Или по 84.4 ярда в месяц.Вы видите прирву? Я вижу,а колядныки НЕТ!
Т.е. с учётом уменьшенного бюджета надо собирать на 20 ярдов больше чем сейчас,цифры в бюджете явно с потолка,глубина оппы намного больше.
По расходам красотища ещё большая. Потратили 392.8,осталось потратить(1270-393)
877 ярдов или по 125 ярдов в месяц.
Вы поняли цимес,будут тратить 125,а собирают 64.
Задолженности и долги растут,доходы падают.
Где брать разницу как не с печатного станка?
Классический цугцванг.
Главное Василий спокоен,всё всем платится,всё выполняется на 100%,только не понятно к чему,наверное графикам с потолка
п.с. как только масса денег по долгам хлынет на рынок,моментально курс сорвёт минимум на 35-40,у нас же все олени,укрепилось на 20 копеек,значит буду ждать,добавили гривну две за пару дней,значит пора брать по любой цене ибо поезд улетает,надо садиться по чём есть,головой думать и предвидеть не дано,главное результат на ТАБЛО)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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