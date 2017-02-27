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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5566556755685569

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 363
25.01-25.5
5%
18
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:53

  somilitark написав:А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???(((

Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".
А потом и в следующих периодах повторить фокус :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:56

Тяга к импорту

somilitark

Как сообщает AUTO-Consulting, в мае украинский авторынок начал восстанавливаться после падения в апреле, связанное с карантином. Так, по итогам мая дилерам новых автомобилей удалось реализовать 5855 легковых авто, что на 62% больше, чем в апреле. Однако этот показатель ниже прошлогоднего в мае на 12,2%.


Вот это вообще за гранью разумного,напоминает 2008-й год.
Купили 88% от уровня мая прошлого года,это с учётом того,что авто растут в цене,бушует карантин,а украинцы хотят бороздить просторы на импортном топливе и заграничных авто.

Сталь в пол,зато высокотехнологичные изделия из неё нам крепко нужны,можно в кредит,наверное именно для этого снизили учётную ставку)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:18

  Вкладчик1234 написав:
  somilitark написав:А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???(((

Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".
А потом и в следующих периодах повторить фокус :)

Пошли манипуляции на которые даже чивокуня скажет: а что так можно было?

Собрано за 5 мес. 388 225 мио,или 77.6 в среднем за месяц.
Причём в апреле собрано 63.9 ярда,ну может начнут собирать 70 с июля.

Надо собрать всего 979 ярдов,собрано 388,осталось за год наколядовать 591 ярд.
Или по 84.4 ярда в месяц.Вы видите прирву? Я вижу,а колядныки НЕТ!
Т.е. с учётом уменьшенного бюджета надо собирать на 20 ярдов больше чем сейчас,цифры в бюджете явно с потолка,глубина оппы намного больше.

По расходам красотища ещё большая. Потратили 392.8,осталось потратить(1270-393)
877 ярдов или по 125 ярдов в месяц.

Вы поняли цимес,будут тратить 125,а собирают 64.
Задолженности и долги растут,доходы падают.
Где брать разницу как не с печатного станка?
Классический цугцванг.
Главное Василий спокоен,всё всем платится,всё выполняется на 100%,только не понятно к чему,наверное графикам с потолка :mrgreen:

п.с. как только масса денег по долгам хлынет на рынок,моментально курс сорвёт минимум на 35-40,у нас же все олени,укрепилось на 20 копеек,значит буду ждать,добавили гривну две за пару дней,значит пора брать по любой цене ибо поезд улетает,надо садиться по чём есть,головой думать и предвидеть не дано,главное результат на ТАБЛО)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:20

Captain Obvious
Боковик верятнее всего, разворот числа после 10 июня
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