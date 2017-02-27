Додано: Пон 01 чер, 2020 22:18

Вкладчик1234 написав: somilitark написав: А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???((( А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???(((

Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".

А потом и в следующих периодах повторить фокус Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".А потом и в следующих периодах повторить фокус

Пошли манипуляции на которые даже чивокуня скажет: а что так можно было?Собрано за 5 мес. 388 225 мио,или 77.6 в среднем за месяц.Причём в апреле собрано 63.9 ярда,ну может начнут собирать 70 с июля.Надо собрать всего 979 ярдов,собрано 388,осталось за год наколядовать 591 ярд.Или по 84.4 ярда в месяц.Вы видите прирву? Я вижу,а колядныки НЕТ!Т.е. с учётом уменьшенного бюджета надо собирать на 20 ярдов больше чем сейчас,цифры в бюджете явно с потолка,глубина оппы намного больше.По расходам красотища ещё большая. Потратили 392.8,осталось потратить(1270-393)877 ярдов или по 125 ярдов в месяц.Вы поняли цимес,будут тратить 125,а собирают 64.Задолженности и долги растут,доходы падают.Где брать разницу как не с печатного станка?Классический цугцванг.Главное Василий спокоен,всё всем платится,всё выполняется на 100%,только не понятно к чему,наверное графикам с потолкап.с. как только масса денег по долгам хлынет на рынок,моментально курс сорвёт минимум на 35-40,у нас же все олени,укрепилось на 20 копеек,значит буду ждать,добавили гривну две за пару дней,значит пора брать по любой цене ибо поезд улетает,надо садиться по чём есть,головой думать и предвидеть не дано,главное результат на ТАБЛО)))