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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5567556855695570>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 364
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:53

  somilitark написав:А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???(((

Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".
А потом и в следующих периодах повторить фокус :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:56

Тяга к импорту

somilitark

Как сообщает AUTO-Consulting, в мае украинский авторынок начал восстанавливаться после падения в апреле, связанное с карантином. Так, по итогам мая дилерам новых автомобилей удалось реализовать 5855 легковых авто, что на 62% больше, чем в апреле. Однако этот показатель ниже прошлогоднего в мае на 12,2%.


Вот это вообще за гранью разумного,напоминает 2008-й год.
Купили 88% от уровня мая прошлого года,это с учётом того,что авто растут в цене,бушует карантин,а украинцы хотят бороздить просторы на импортном топливе и заграничных авто.

Сталь в пол,зато высокотехнологичные изделия из неё нам крепко нужны,можно в кредит,наверное именно для этого снизили учётную ставку)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:18

  Вкладчик1234 написав:
  somilitark написав:А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???(((

Рисовать красивую статистику можно с помощью классических трюков: например выполнить платёж не 29мая, а 1 июня - пипл разницы не заметит, а статистика "пакращилась".
А потом и в следующих периодах повторить фокус :)

Пошли манипуляции на которые даже чивокуня скажет: а что так можно было?

Собрано за 5 мес. 388 225 мио,или 77.6 в среднем за месяц.
Причём в апреле собрано 63.9 ярда,ну может начнут собирать 70 с июля.

Надо собрать всего 979 ярдов,собрано 388,осталось за год наколядовать 591 ярд.
Или по 84.4 ярда в месяц.Вы видите прирву? Я вижу,а колядныки НЕТ!
Т.е. с учётом уменьшенного бюджета надо собирать на 20 ярдов больше чем сейчас,цифры в бюджете явно с потолка,глубина оппы намного больше.

По расходам красотища ещё большая. Потратили 392.8,осталось потратить(1270-393)
877 ярдов или по 125 ярдов в месяц.

Вы поняли цимес,будут тратить 125,а собирают 64.
Задолженности и долги растут,доходы падают.
Где брать разницу как не с печатного станка?
Классический цугцванг.
Главное Василий спокоен,всё всем платится,всё выполняется на 100%,только не понятно к чему,наверное графикам с потолка :mrgreen:

п.с. как только масса денег по долгам хлынет на рынок,моментально курс сорвёт минимум на 35-40,у нас же все олени,укрепилось на 20 копеек,значит буду ждать,добавили гривну две за пару дней,значит пора брать по любой цене ибо поезд улетает,надо садиться по чём есть,головой думать и предвидеть не дано,главное результат на ТАБЛО)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:20

Captain Obvious
Боковик верятнее всего, разворот числа после 10 июня
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:05

  75stasstas75 написав:Captain Obvious
Боковик верятнее всего, разворот числа после 10 июня

что будет 10 июня?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:как только масса денег по долгам хлынет на рынок,моментально курс сорвёт минимум на 35-40


плчему вдруг сорвет ? вдруг все уйдет на ОВГЗ ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:51

  somilitark написав:somilitark

Как сообщает AUTO-Consulting, в мае украинский авторынок начал восстанавливаться после падения в апреле, связанное с карантином. Так, по итогам мая дилерам новых автомобилей удалось реализовать 5855 легковых авто, что на 62% больше, чем в апреле. Однако этот показатель ниже прошлогоднего в мае на 12,2%.


Вот это вообще за гранью разумного,напоминает 2008-й год.
Купили 88% от уровня мая прошлого года,это с учётом того,что авто растут в цене,бушует карантин,а украинцы хотят бороздить просторы на импортном топливе и заграничных авто.

Сталь в пол,зато высокотехнологичные изделия из неё нам крепко нужны,можно в кредит,наверное именно для этого снизили учётную ставку)))

Родственники купили KIA Sportage который собирается в Словакии и продается за евро - копили около 8-10 лет на авто. Сошлись звезды - грянул кризис:
1) евро упал до 1.08 к доллару
2) KIA установила акцию "минус" 1000 евро

Третя позиція і 51 відсоткове зростання у KIA, автомобілі якої обрали 671 автомобіліст. Ріст попиту на автомобілі KIA підняв вгору у травневому рейтингу цю корейську марку відразу на дві сходинки.


Так что этот всплеск спроса - временное явление от ждунов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:51

Coronavirus fallout will haunt U.S. economy for years, costing it $8 trillion through 2030, CBO says

https://www.washingtonpost.com/business ... ic-impact/
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:


А пока всё хорошо,укрепляемся,бюджет по расходам выполнен на 83%,это кого кастрировали,медиков,учителей,военных,капитальные расходы или всех понемногу???(((

Всех по немногу. Уволился с работы и стал на биржу- задержка в пособии по 2 недели.

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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:13

  somilitark написав:
  Василь-Рівне написав:
На 15:19 объем торгов в системе Bloomberg составил 118,75 млн. долларов.

Это конечно победа,потом правда Сибарит увидит задвоение или затроение торгов и выдаст на гора: объём торгов составил 350 или 370 мио,но реальный МБ говорит о том,что уже никто никуда не идёт,ни импорта,ни экспорта,несколько компаний,которые решили вывезти прошлогодний урожай под ноль выполняют роль НБУ,сметают на своём пути жалкие потуги импортёров.

Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.

По поводу "ничего страшного что банки влазят по самые помидоры в ОВГЗ",промышленность упала на 16% в апреле,у нас по сути идёт деиндустриализация,бизнеса толком скоро не будет,кроме с\х,банки паслись на депозитных сертификатах НБУ,теперь процентным деференциалом их загоняют в ОВГЗ.

Это крах,это писец из писца,но зато Сибарит(наверное всей котлетой на грндепо) говорит "ничего страшного",жирок ещё есть. У кого он есть? У тех,кто не открылся после карантина?
Или у промышленности,которая летит в пропасть? Или у того фермера из Одессы,который укоротил свой век?

Или жирок остался у бюджета,который собирает максимум 60% от плана?

Или у пенсионного фонда и прочих фондов соцстраха,который сказал своим получателям: потерпите пока 2 недели просрочки, дальше как-то будет?

Интересная картина,самому интересно что будет дальше?
Но что-то подсказывает,что будут держаться до последнего и натягивать пружину,а потом запустят обычную для Украины кратную ракету,видимо им из погреба виднее(((

Как говорит знакомый знакомого - " Брежнев помер, совок развалился, а мы - работаем". Вкладываем немного денег (по меркам миллионеров этого форума) в, наверное, самый рисковый на сейчас бизнес, который работать должен начать весной 2021 года и не бздим в танке :mrgreen: Хотя Черняк говорит в своем блоге - расходы ужать, планировать на день, никуда не вкладывать и не рыпаться. Да х*р там! :D И будем наполнять бюджет дальше. А то ментам на противогаз не хватит
leonidseleznev2016
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