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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5567556855695570

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 364
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  leonidseleznev2016 написав:самый рисковый на сейчас бизнес,


и что же это?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Главное Василий спокоен
  somilitark написав:моментально курс сорвёт минимум на 35-40

Так, я спокійний, бо в лютому 2015-го вже бачив 41,50, а потім 21,41 в травні того ж 2015-го. Я писав ТУТ свій прогноз на 2024 рік, нічого такого армагєдонного не бачу, навіть світова масштабна коронокриза виявилась не такою страшною. З 2016 року не купив жодного долара, всі заощадження на депозитах, дуже чекаю підвищення ліміту ФГВФО, бо ...

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:02

Alex2007
связан с людьми с группы коронариска
leonidseleznev2016
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