и что же это?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 02 чер, 2020 08:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так, я спокійний, бо в лютому 2015-го вже бачив 41,50, а потім 21,41 в травні того ж 2015-го. Я писав ТУТ свій прогноз на 2024 рік, нічого такого армагєдонного не бачу, навіть світова масштабна коронокриза виявилась не такою страшною. З 2016 року не купив жодного долара, всі заощадження на депозитах, дуже чекаю підвищення ліміту ФГВФО, бо ...
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Зараз переглядають цей форум: Qwerty, Василь-Рівне і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|