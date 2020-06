Додано: Вів 02 чер, 2020 09:45

Qwerty написав: somilitark написав: Сибарит написав: Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.

Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.



Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.



Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк?

Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.



До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))



Нема пшениці в резервах... Оприлюднили дані, що близько 2700 вагонів зерна на суму 800 мільйонів гривень в Держрезерві з’їли миші! Це до розповіді сильних аналітиків, що треба зберігати зерно до весни, а там буде хороший прибуток! Ото на елеваторах і складах Держрезерву хтось і на зберігав!

Qwerty.

мені здається, що ти досить юний і не маєш спостережень щодо клімату:



Основні тези:

1. Середньо-річна температура приблизно стабільна: "зимою не змерз - літом не зігрієшся"

2. Бувають аномалії, напр. я пам"ятаю що травень часто буває холодний, і навіть на 1 Травня сніг в Тернополі кілька разів, а на Поліссі заморозки на початку червня. Останні кілька років травень мав +30С, і це було аномально, як і безсніжна зима, або 5-6 років тому сніг у в березні випало на 1м+ висотою.

Бували роки, що червень-липень дощі, і температура до 20С, а потім в серпні +30С+ та сухо.

Але загалом див. п.1. (тобто по тепературі і опадам середньо річна стабільна, з певним повзучим трендом на потепління в останні десятиліття на якісь долі градуса)

3. Клімат сповзає до глобального потепління, льодовики тануть, це означає, що вологи стає більше, клімат мякшає, зими не такі зимні, а літа не такі сухі.

