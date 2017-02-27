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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5568556955705571>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 364
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  leonidseleznev2016 написав:самый рисковый на сейчас бизнес,


и что же это?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Главное Василий спокоен
  somilitark написав:моментально курс сорвёт минимум на 35-40

Так, я спокійний, бо в лютому 2015-го вже бачив 41,50, а потім 21,41 в травні того ж 2015-го. Я писав ТУТ свій прогноз на 2024 рік, нічого такого армагєдонного не бачу, навіть світова масштабна коронокриза виявилась не такою страшною. З 2016 року не купив жодного долара, всі заощадження на депозитах, дуже чекаю підвищення ліміту ФГВФО, бо ...

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:02

Alex2007
связан с людьми с группы коронариска
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:29

  somilitark написав:
  Сибарит написав: Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.


Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.

Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк?
Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.

До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))

На миняйле под вечер появились покупки по 90,это так на операторов послеобеденный рыжик повлиял,что приёмы подросли?

Нема пшениці в резервах... Оприлюднили дані, що близько 2700 вагонів зерна на суму 800 мільйонів гривень в Держрезерві з’їли миші! Це до розповіді сильних аналітиків, що треба зберігати зерно до весни, а там буде хороший прибуток! Ото на елеваторах і складах Держрезерву хтось і на зберігав!
Станом на сьогодні відсутність тепла є перешкодою для нормального розвитку рослин! А на календарі вже другий день літа! Такого холодного травня і початку літа я не пам’ятаю! Вологи більш ніж достатньо! Але цього не досить!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:32

Утренние курсы, 9-25:

Харьков 26.80 - 26.84
Ровные курсы наличного доллара, большинство цен: 26.80 - 26.85 (ПОВ, опт)

Сумы 26.75 - 26.85
Полтава 26.80 - 26.90

Вчера утром: Харьков 26.86 - 26.89, Сумы 26.80 - 26.90, Полтава 26.80 - 26.95
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:41

  heineken написав:
  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень.
Всего за месяц 11982 млн

В прошлом мае было 12,936 млрд

Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают? :oops:

А коли вони не працювали?! І яким боком вони до промислового виробництва чи експорту?! На те вони і скрутки! Правда це не часи Микіля Яніча! Ось той був майстром! Ну і родоначальником цього над прибуткового бізнесу! Кабінетики тодішні на 15квадратів, персонал 20 фірм з п’яти чоловік, ну і податкові накладні на мільярди гривень виписані в тому маленькому офісі за один день і проведені між цими фірмами! І своєчасне відшкодування! Ніяких затримок! І зарплата отим 5 чоловікам по 500 баксів! Зайвого не переплачували - ні в оренді офісу, ні в закупівлі оргтехніки, ні в зарплаті!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:45

  Qwerty написав:
  somilitark написав:
  Сибарит написав: Однако, постоянное присутствие НБУ на торгах намекает на очень серьезные намерения продавцов. Завтра посмотрим на выкупленный объем.


Всю неделю на горизонте было не видать даже поводов для выкупа,а тут вдруг целое ведро для резервов.

Может Нафтогаз показал уши,вот и НБУ бегом прискакал на пикничёк?
Последнюю пшеницу сливаем из резервов,гуляем на все короче.

До этого Ситибанк отоваривали,настало время черпачков для главного банка страны)))

На миняйле под вечер появились покупки по 90,это так на операторов послеобеденный рыжик повлиял,что приёмы подросли?

Нема пшениці в резервах... Оприлюднили дані, що близько 2700 вагонів зерна на суму 800 мільйонів гривень в Держрезерві з’їли миші! Це до розповіді сильних аналітиків, що треба зберігати зерно до весни, а там буде хороший прибуток! Ото на елеваторах і складах Держрезерву хтось і на зберігав!
Станом на сьогодні відсутність тепла є перешкодою для нормального розвитку рослин! А на календарі вже другий день літа! Такого холодного травня і початку літа я не пам’ятаю! Вологи більш ніж достатньо! Але цього не досить!

Qwerty.
мені здається, що ти досить юний і не маєш спостережень щодо клімату:

Основні тези:
1. Середньо-річна температура приблизно стабільна: "зимою не змерз - літом не зігрієшся"
2. Бувають аномалії, напр. я пам"ятаю що травень часто буває холодний, і навіть на 1 Травня сніг в Тернополі кілька разів, а на Поліссі заморозки на початку червня. Останні кілька років травень мав +30С, і це було аномально, як і безсніжна зима, або 5-6 років тому сніг у в березні випало на 1м+ висотою.
Бували роки, що червень-липень дощі, і температура до 20С, а потім в серпні +30С+ та сухо.
Але загалом див. п.1. (тобто по тепературі і опадам середньо річна стабільна, з певним повзучим трендом на потепління в останні десятиліття на якісь долі градуса)
3. Клімат сповзає до глобального потепління, льодовики тануть, це означає, що вологи стає більше, клімат мякшає, зими не такі зимні, а літа не такі сухі.
4. Спалювання вуглеводнів вивільняє вуглець для засвоєння рослинами і вони маючи більше тепла, вологи, вуглеця краще ростуть і дають ліпші урожаї.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 09:57

  Qwerty написав:
  heineken написав:
  zzzzzz написав:Сегодня ПДВ налили на 5 126,5 млн гривень.
Всего за месяц 11982 млн

В прошлом мае было 12,936 млрд

Падение промышленного производства и экспорта больше,чем падение возмещения НДС.Таки скрутки с возмещением работают? :oops:

А коли вони не працювали?! І яким боком вони до промислового виробництва чи експорту?! На те вони і скрутки! Правда це не часи Микіля Яніча! Ось той був майстром! Ну і родоначальником цього над прибуткового бізнесу! Кабінетики тодішні на 15квадратів, персонал 20 фірм з п’яти чоловік, ну і податкові накладні на мільярди гривень виписані в тому маленькому офісі за один день і проведені між цими фірмами! І своєчасне відшкодування! Ніяких затримок! І зарплата отим 5 чоловікам по 500 баксів! Зайвого не переплачували - ні в оренді офісу, ні в закупівлі оргтехніки, ні в зарплаті!

Знаю, що прочитаєте це днів через два-три, але... Спробуйте писати без знаків оклику. А то вуха закладає...
Дякую.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:12

Летим в бездну 26.00

Ох уж этот укрепляж.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:44

Економіка, як на долоні!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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