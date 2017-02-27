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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5568556955705571

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 364
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:44

Сегодня состоится аукцион по размещению ОВГЗ.
На аукцион предложены выпуски 3 и 6 мес ( лимит 500 млн ) и 9 и 12 мес.

Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )


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  #<1 ... 5568556955705571
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