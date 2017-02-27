На аукцион предложены выпуски 3 и 6 мес ( лимит 500 млн ) и 9 и 12 мес.
Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:44
Сегодня состоится аукцион по размещению ОВГЗ.
На аукцион предложены выпуски 3 и 6 мес ( лимит 500 млн ) и 9 и 12 мес.
Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )
Живите своим умом!
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