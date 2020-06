Додано: Вів 02 чер, 2020 11:47

Искатель написав: Moneta написав: striped написав:

Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"? Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?

судя по табличке, Сити не спит



p.s.

3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;

4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.

Это не те суммы, чтобы повлиять на курс.

тижнем раньше, тижнем пізніше, головне що дадуть, і не тре молитися як По на транш тижнем раньше, тижнем пізніше, головне що дадуть, і не тре молитися як По на транш

