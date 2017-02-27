Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:44
Сегодня состоится аукцион по размещению ОВГЗ.
На аукцион предложены выпуски 3 и 6 мес ( лимит 500 млн ) и 9 и 12 мес.
Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:06
zzzzzz написав:
Сегодня состоится аукцион по размещению ОВГЗ.
На аукцион предложены выпуски 3 и 6 мес ( лимит 500 млн ) и 9 и 12 мес.
Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )
Маленькое уточнение:
в последний момент убрали 1,5-летки.
И чтобы 2 раза не писать: НБУ уже выходил. Взял 20 по 26,79.
Вчера купили всего 28. Т.е. излишков немного. Как только Сити выйдет пылесосить, Нацбанку придется подвинуться.
Искатель
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:21
Искатель Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:36
zzzzzz написав: Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
striped
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:41
striped написав: zzzzzz написав: Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
судя по табличке, Сити не спит
p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44
Moneta написав: striped написав: zzzzzz написав: Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
судя по табличке, Сити не спит
p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн
Это не те суммы, чтобы повлиять на курс.
Гораздо интересней новости из-за океана. 5-е июня все ближе, а Украины в календаре заседаний МВФа нет.
Искатель
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:46
Moneta написав:
судя по табличке, Сити не спит
p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн
Выше писали, что Сити просто не выкупает весь объем с горкой и НБУ в спокойном режиме себе в закрома свою долю откупает.
По графику погашений вижу только потенциальную угрозу от 3 июня. Механизм такой - 3 июня заходит купон, а уже 4-го желающие выйти в валюту утром с заявками на межбанке, верно?
striped
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:47
Искатель написав: Moneta написав: striped написав:
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
судя по табличке, Сити не спит
p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн
Это не те суммы, чтобы повлиять на курс.
Гораздо интересней новости из-за океана. 5-е июня все ближе, а Украины в календаре заседаний МВФа нет.
тижнем раньше, тижнем пізніше, головне що дадуть, і не тре молитися як По на транш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 02 чер, 2020 11:48
striped написав: Moneta написав:
судя по табличке, Сити не спит
p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн
Выше писали, что Сити просто не выкупает весь объем с горкой и НБУ в спокойном режиме себе в закрома свою долю откупает.
По графику погашений вижу только потенциальную угрозу от 3 июня. Механизм такой - 3 июня заходит купон, а уже 4-го желающие выйти в валюту утром с заявками на межбанке, верно?
$916 млн це Нафтогазівська заначка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:16
Moneta написав: striped написав: zzzzzz написав: Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
судя по табличке, Сити не спит
p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн
10 июня погашение гривневых ОВГЗ на 7,7 ярда.
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000198006/
Топлива у Сити будет достаточно.
ОлегВМ
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