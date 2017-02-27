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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5569557055715572>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 364
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:44

Сегодня состоится аукцион по размещению ОВГЗ.
На аукцион предложены выпуски 3 и 6 мес ( лимит 500 млн ) и 9 и 12 мес.

Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:06

  zzzzzz написав:Сегодня состоится аукцион по размещению ОВГЗ.
На аукцион предложены выпуски 3 и 6 мес ( лимит 500 млн ) и 9 и 12 мес.

Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )

Маленькое уточнение:
в последний момент убрали 1,5-летки.

И чтобы 2 раза не писать: НБУ уже выходил. Взял 20 по 26,79.
Вчера купили всего 28. Т.е. излишков немного. Как только Сити выйдет пылесосить, Нацбанку придется подвинуться.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:21

Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:36

  zzzzzz написав:Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.


Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:41

  striped написав:
  zzzzzz написав:Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.


Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?

судя по табличке, Сити не спит :D

p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:44

  Moneta написав:
  striped написав:
  zzzzzz написав:Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.


Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?

судя по табличке, Сити не спит :D

p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн

Это не те суммы, чтобы повлиять на курс.
Гораздо интересней новости из-за океана. 5-е июня все ближе, а Украины в календаре заседаний МВФа нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:46

  Moneta написав:судя по табличке, Сити не спит :D

p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн


Выше писали, что Сити просто не выкупает весь объем с горкой и НБУ в спокойном режиме себе в закрома свою долю откупает.
По графику погашений вижу только потенциальную угрозу от 3 июня. Механизм такой - 3 июня заходит купон, а уже 4-го желающие выйти в валюту утром с заявками на межбанке, верно?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:47

  Искатель написав:
  Moneta написав:
  striped написав:
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?

судя по табличке, Сити не спит :D

p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн

Это не те суммы, чтобы повлиять на курс.
Гораздо интересней новости из-за океана. 5-е июня все ближе, а Украины в календаре заседаний МВФа нет.

тижнем раньше, тижнем пізніше, головне що дадуть, і не тре молитися як По на транш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:48

  striped написав:
  Moneta написав:судя по табличке, Сити не спит :D

p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн


Выше писали, что Сити просто не выкупает весь объем с горкой и НБУ в спокойном режиме себе в закрома свою долю откупает.
По графику погашений вижу только потенциальную угрозу от 3 июня. Механизм такой - 3 июня заходит купон, а уже 4-го желающие выйти в валюту утром с заявками на межбанке, верно?

$916 млн це Нафтогазівська заначка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:16

  Moneta написав:
  striped написав:
  zzzzzz написав:Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.


Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?

судя по табличке, Сити не спит :D

p.s.
3 июня: погашение купона по ОВГЗ на 1,45 млрд грн;
4 июня: погашение ОВГЗ на €218 млн и купон по ОВГЗ на $15 млн.
18 июня: погашение ОВГЗ на $916 млн


10 июня погашение гривневых ОВГЗ на 7,7 ярда.
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000198006/
Топлива у Сити будет достаточно.
ОлегВМ
 
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