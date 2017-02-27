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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5569557055715572

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 364
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
35
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
71
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Утверждаю, что в конце 2020 г курс будет ниже 24 грн на МБ
к стати ставки принимают брокеры на такое и законно ли это?
А может и па 5, если в США не прекратятся бунты
почему на форуме такие прогнозы воспринимают многие скептически?
курс па 28 надо возможен при зВР =12 лямов и 400 лярдов гривны эмиссия за полгода
это не будет не при каких условиях
а вот курс ниже 24 легко будет
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 02 чер, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.06.2020.....................26,7928
Гривна укрепилась на 2.5 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Вместо утреннего кофе решили сразу обедать. Только после полутора часов полного покоя совершили первое движение, приподнявшись на 1.5 копейки. После этого снова остановились. Судя по открытию с уже рабочим спредом, замеченная участниками рынка плановая покупка в резервы прошла еще до открытия.
НБУ вчера купил 28 млн. Интервенцию на протяжении почти всей сессии можно оценить как моральное давление. Избыток валюты был небольшим.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Ушла ликвидность в казначейство и суточные сертификаты. Им пытались противостоять интервенция НБУ и инкассация.

В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 454.7 до 331.1 млн. Чистый спрос составил 311.1 млн. Объемы клиентских операций также немного сократились, предложение слегка превышало спрос.

  zzzzzz написав:Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )

У банков еще остались почти 18 млрд. на суточных. На порцию облигаций этого достаточно. Я не стану прогнозировать объем размещения, но вряд ли на него серьезно повлияет ликвидность. Большего внимания достойна борьба за доходность.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:24

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https://youtu.be/qEsl1i_pdwI
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:28

  leonidseleznev2016 написав:Как говорит знакомый знакомого - " Брежнев помер, совок развалился, а мы - работаем". Вкладываем немного денег (по меркам миллионеров этого форума) в, наверное, самый рисковый на сейчас бизнес, который работать должен начать весной 2021 года и не бздим в танке :mrgreen:

Купили гараж и паяльник? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:28

  greenozon написав:найсильніша економіка світу у всій своїй красі
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https://youtu.be/qEsl1i_pdwI


зря зроладствуете
придут кранты СШа нам легче не станетвот сейчас начнут наши в панике избавляться от доляра, будет весело
это рука кремля стопудов
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а что Долярчик молчит про свои прибутки от B2B джеверли?

хлопцы, это что кердык Америке настал?
афроамериканцы абарзели

на душе тревожно что то
бежать баксы что ль пока не поздно сливать?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 02 чер, 2020 12:36, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:33

  Yuri_61 написав:
  greenozon написав:найсильніша економіка світу у всій своїй красі
без коментарів

https://youtu.be/qEsl1i_pdwI


зря зроладствуете
придут кранты СШа нам легче не станетвот сейчас начнут наши в панике избавляться от доляра, будет весело
это рука кремля стопудов

нє сцо, Трамп все порішає та стане героєм нації та піде на другу ходку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:34

  Yuri_61 написав:а что Долярчик молчит про свои прибутки от B2B джеверли?


писав що лососнув тунця
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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  #<1 ... 5569557055715572
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