Утверждаю, что в конце 2020 г курс будет ниже 24 грн на МБ к стати ставки принимают брокеры на такое и законно ли это? А может и па 5, если в США не прекратятся бунты почему на форуме такие прогнозы воспринимают многие скептически? курс па 28 надо возможен при зВР =12 лямов и 400 лярдов гривны эмиссия за полгода это не будет не при каких условиях а вот курс ниже 24 легко будет
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 02 чер, 2020 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 02.06.2020.....................26,7928 Гривна укрепилась на 2.5 копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Вместо утреннего кофе решили сразу обедать. Только после полутора часов полного покоя совершили первое движение, приподнявшись на 1.5 копейки. После этого снова остановились. Судя по открытию с уже рабочим спредом, замеченная участниками рынка плановая покупка в резервы прошла еще до открытия. НБУ вчера купил 28 млн. Интервенцию на протяжении почти всей сессии можно оценить как моральное давление. Избыток валюты был небольшим. Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Ушла ликвидность в казначейство и суточные сертификаты. Им пытались противостоять интервенция НБУ и инкассация.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 454.7 до 331.1 млн. Чистый спрос составил 311.1 млн. Объемы клиентских операций также немного сократились, предложение слегка превышало спрос.
zzzzzz написав:Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )
У банков еще остались почти 18 млрд. на суточных. На порцию облигаций этого достаточно. Я не стану прогнозировать объем размещения, но вряд ли на него серьезно повлияет ликвидность. Большего внимания достойна борьба за доходность.
leonidseleznev2016 написав:Как говорит знакомый знакомого - " Брежнев помер, совок развалился, а мы - работаем". Вкладываем немного денег (по меркам миллионеров этого форума) в, наверное, самый рисковый на сейчас бизнес, который работать должен начать весной 2021 года и не бздим в танке