02.06.2020.....................26,7928
Гривна укрепилась на 2.5 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Вместо утреннего кофе решили сразу обедать. Только после полутора часов полного покоя совершили первое движение, приподнявшись на 1.5 копейки. После этого снова остановились. Судя по открытию с уже рабочим спредом, замеченная участниками рынка плановая покупка в резервы прошла еще до открытия.
НБУ вчера купил 28 млн. Интервенцию на протяжении почти всей сессии можно оценить как моральное давление. Избыток валюты был небольшим.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Ушла ликвидность в казначейство и суточные сертификаты. Им пытались противостоять интервенция НБУ и инкассация.
В пятницу объем валютного рынка уменьшился с 454.7 до 331.1 млн. Чистый спрос составил 311.1 млн. Объемы клиентских операций также немного сократились, предложение слегка превышало спрос.
У банков еще остались почти 18 млрд. на суточных. На порцию облигаций этого достаточно. Я не стану прогнозировать объем размещения, но вряд ли на него серьезно повлияет ликвидность. Большего внимания достойна борьба за доходность.