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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5570557155725573

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 365
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:47

На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:53

  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:58

  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!

Это какой то маразм....я хз, куда этот водоворот облигаций вынесет...или утянет.
Идёт нескрываемая работа по увеличению национального долга.
alex_dvornichenko
 
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