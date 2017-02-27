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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:47
На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:53
zzzzzz написав:
На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!
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Дед Мороз
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:58
Дед Мороз написав: zzzzzz написав:
На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!
Это какой то маразм....я хз, куда этот водоворот облигаций вынесет...или утянет.
Идёт нескрываемая работа по увеличению национального долга.
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alex_dvornichenko
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