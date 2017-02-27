На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:47
На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:53
Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:58
Это какой то маразм....я хз, куда этот водоворот облигаций вынесет...или утянет.
Идёт нескрываемая работа по увеличению национального долга.
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:06
Середньомісячна-зважена
Вітаюсь со всіма!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра , як то публікує НБУ ось тут -
Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.04.2018 3925,95 26,134384 -0,159351
01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
Оберти в травні, як і кожного року, після квітня впали. В травні на дві робочи доби меньше завдяки кількості свят.Та якщо попередні два роки втрати були невеликими, то цього року вони величезні і досягли 21,93%. Бізнисактивність продовжила згасати. А по переду літо!
Місячний середньозважений курс впав вперше в цьому році. Курс НБУ вийшов з каналу веснянно-літнього комфорту останніх трьох років вниз, та його штучно повернули назад в канал на прикінці місяця.
ОТАКОЇ! Середньомісячна більша за середньорічну зважену на кінець травня 25,863998 грн./дол. аж на 0,93(1,49) грн. Впали в 1,5 рази.
Маємо таке - хто продавав в травні дорожче 26,782317 грн./дол., чи навпаки купував дешевше, - ті у виграші. Кінець травня був гарним для продажу валюти
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:33
Сити в последнее время берет настолько мало, что его можно вообще не рассматривать.
Да, механизм такой, но там не факт, что все 100% будут сразу в валюту прятаться. Разве что какой-то инфоповод. Некоторые будут ждать курсов получше.
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:36
Додано: Вів 02 чер, 2020 14:39
Ого. Невже на ринку ходять відчуття (чи слухи), що ще раз на південь сходимо в район 26,5? Чи це ваше бажання такого курсу підсвідомо вплинуло на формулювання вищенаписаної фрази?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:09
Людовик XV.После нас хоть потоп.
Додано: Вів 02 чер, 2020 15:21
А вот и они - в больших минусах, но лучше, чем в апреле. В деньгах будет где-то минус 25% год к году (-10% на объемах и -15% на цене)
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