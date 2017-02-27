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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5571557255735574>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 365
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:47

На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:53

  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:58

  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!

Это какой то маразм....я хз, куда этот водоворот облигаций вынесет...или утянет.
Идёт нескрываемая работа по увеличению национального долга.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:06

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.04.2018 3925,95 26,134384 -0,159351
01.05.2018 3888,77 26,167889 0,033505
01.06.2018 3454,98 26,231751 0,063862
01.07.2018 4383,40 26,439794 0,208043
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495

Оберти в травні, як і кожного року, після квітня впали. В травні на дві робочи доби меньше завдяки кількості свят.Та якщо попередні два роки втрати були невеликими, то цього року вони величезні і досягли 21,93%. Бізнисактивність продовжила згасати. А по переду літо!

Місячний середньозважений курс впав вперше в цьому році. Курс НБУ вийшов з каналу веснянно-літнього комфорту останніх трьох років вниз, та його штучно повернули назад в канал на прикінці місяця.

ОТАКОЇ! Середньомісячна більша за середньорічну зважену на кінець травня 25,863998 грн./дол. аж на 0,93(1,49) грн. Впали в 1,5 рази.

Маємо таке - хто продавав в травні дорожче 26,782317 грн./дол., чи навпаки купував дешевше, - ті у виграші. Кінець травня був гарним для продажу валюти :!:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:33

  striped написав:Выше писали, что Сити просто не выкупает весь объем с горкой и НБУ в спокойном режиме себе в закрома свою долю откупает.

Сити в последнее время берет настолько мало, что его можно вообще не рассматривать.

  striped написав:По графику погашений вижу только потенциальную угрозу от 3 июня. Механизм такой - 3 июня заходит купон, а уже 4-го желающие выйти в валюту утром с заявками на межбанке, верно?

Да, механизм такой, но там не факт, что все 100% будут сразу в валюту прятаться. Разве что какой-то инфоповод. Некоторые будут ждать курсов получше.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:36

  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Ставлю 5 против 1, что понизят сразу до 7%.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:39

  Искатель написав:Да, механизм такой, но там не факт, что все 100% будут сразу в валюту прятаться. Разве что какой-то инфоповод. Некоторые будут ждать курсов получше.

Ого. Невже на ринку ходять відчуття (чи слухи), що ще раз на південь сходимо в район 26,5? Чи це ваше бажання такого курсу підсвідомо вплинуло на формулювання вищенаписаної фрази? :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:09

  alex_dvornichenko написав:
  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!

Это какой то маразм....я хз, куда этот водоворот облигаций вынесет...или утянет.
Идёт нескрываемая работа по увеличению национального долга.

Людовик XV.После нас хоть потоп.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:21

  zРадио написав:
  somilitark написав:Промпроизводство наверное уже в мае на 20. навернулось год к году,раз при плане более чем в 110 ярдов,насобирали 63.9?


Узнаем в 3-й декаде июня. Но данные по натуральным показателям ГМК будут уже на днях - косвенно оценим раньше.


А вот и они - в больших минусах, но лучше, чем в апреле. В деньгах будет где-то минус 25% год к году (-10% на объемах и -15% на цене)

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:49

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Ставлю 5 против 1, что понизят сразу до 7%.

7% мало бути на кінець року,
чи тут річний план за півроку?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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