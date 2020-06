Додано: Вів 02 чер, 2020 15:49

Искатель написав: zzzzzz написав: На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )

Ставлю 5 против 1, что понизят сразу до 7%. Ставлю 5 против 1, что понизят сразу до 7%.

7% мало бути на кінець року,

чи тут річний план за півроку? 7% мало бути на кінець року,чи тут річний план за півроку?

