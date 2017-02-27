Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................02.06.2020...............03.06.2020 дата розрахунку................01.06.2020...............02.06.2020 Євро...................................29,8043.....................29,9185 Долар США........................26,8181.....................26,7955 После полудня доллар отыграл четверть копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Вместо утреннего кофе решили сразу обедать. Только после полутора часов полного покоя совершили первое движение, приподнявшись на 1.5 копейки. После этого снова остановились. Судя по открытию с уже рабочим спредом, замеченная участниками рынка плановая покупка в резервы прошла еще до открытия. Сразу после полудня выросли на полкопейки. После второго обеда продолжительностью 2 часа концепция поменялась. Котировки снизились на 1.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 26.7850 - 26.8050. За день выросли на 0.5 копейки. Спокойная сессия с минимальной разнонаправленной динамикой. Если бы утром на рынке не был замечен регулятор, можно было бы говорить о равновесии на рынке.
Этот день в истории: 2019 - 26.8547 (-2) -6 2018 - 26.1139 (-1) +68
zРадио написав:А вот и они - в больших минусах, но лучше, чем в апреле. В деньгах будет где-то минус 25% год к году (-10% на объемах и -15% на цене)
Да и зерно уже почти вывезли:
Морпорты Украины снизили экспорт зерновых почти в два раза За последние две недели в период с 16 по 29 мая морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,13 млн т основных зерновых культур, что на 44% уступает показателю двух предыдущих недель (2,02 млн т с учетом актуализации данных).
Об этом пишет «АПК-Информ».
В частности, в отчетный период объемы экспорта пшеницы уменьшились на 59% и составили 304 тыс. т. Отгрузки кукурузы по итогам двух недель снизились на треть и составили 802 тыс. т, в то же время экспорт ячменя в сравнении с прошлым периодом сократился в 4 раза — до 19 тыс. т.
Обычно экспорт примерно 3.8 ярда долларов,металл около 800 мио,зерновые и масличные 2 или чуть больше ярдов. Метал скукожился до 600 мио,например в 2008-м было более 3-х ярдов. Зерна уже почти не осталось,пошёл под нож резерв. Думаю в июле будет провал валютных поступлений. Как раз разрешат нашим человекам лететь хоть на край света и тратить валюту. Вот вам и разворот из разворотов! Это июль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня ) Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Ставлю 5 против 1, что понизят сразу до 7%.
7% мало бути на кінець року, чи тут річний план за півроку?
Даёшь 40% роста ВВП за 5 лет(с). Толкают экономику разгонятся вверх типа низкими ставками,а я думаю только провоцируют кризис доверия к гривне и девальвацию.
Привязались бы лучше к ставке ЕЦБ и не долбили людям мозги этим выворотом здравого смысла,как говорил ДС в своей любимой поговорке:хозяин очень любил своего пса,но ему требовалось отрезать хвост,так вот хозяин заботился и жалел пёсика,именно поэтому он резал хвост по частям
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.