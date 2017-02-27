Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................02.06.2020...............03.06.2020 дата розрахунку................01.06.2020...............02.06.2020 Євро...................................29,8043.....................29,9185 Долар США........................26,8181.....................26,7955 После полудня доллар отыграл четверть копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия. Вместо утреннего кофе решили сразу обедать. Только после полутора часов полного покоя совершили первое движение, приподнявшись на 1.5 копейки. После этого снова остановились. Судя по открытию с уже рабочим спредом, замеченная участниками рынка плановая покупка в резервы прошла еще до открытия. Сразу после полудня выросли на полкопейки. После второго обеда продолжительностью 2 часа концепция поменялась. Котировки снизились на 1.5 копейки. Официальный курс встретили котировками 26.7850 - 26.8050. За день выросли на 0.5 копейки. Спокойная сессия с минимальной разнонаправленной динамикой. Если бы утром на рынке не был замечен регулятор, можно было бы говорить о равновесии на рынке.
Этот день в истории: 2019 - 26.8547 (-2) -6 2018 - 26.1139 (-1) +68
zРадио написав:А вот и они - в больших минусах, но лучше, чем в апреле. В деньгах будет где-то минус 25% год к году (-10% на объемах и -15% на цене)
Да и зерно уже почти вывезли:
Морпорты Украины снизили экспорт зерновых почти в два раза За последние две недели в период с 16 по 29 мая морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,13 млн т основных зерновых культур, что на 44% уступает показателю двух предыдущих недель (2,02 млн т с учетом актуализации данных).
Об этом пишет «АПК-Информ».
В частности, в отчетный период объемы экспорта пшеницы уменьшились на 59% и составили 304 тыс. т. Отгрузки кукурузы по итогам двух недель снизились на треть и составили 802 тыс. т, в то же время экспорт ячменя в сравнении с прошлым периодом сократился в 4 раза — до 19 тыс. т.
Обычно экспорт примерно 3.8 ярда долларов,металл около 800 мио,зерновые и масличные 2 или чуть больше ярдов. Метал скукожился до 600 мио,например в 2008-м было более 3-х ярдов. Зерна уже почти не осталось,пошёл под нож резерв. Думаю в июле будет провал валютных поступлений. Как раз разрешат нашим человекам лететь хоть на край света и тратить валюту. Вот вам и разворот из разворотов! Это июль.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня ) Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Ставлю 5 против 1, что понизят сразу до 7%.
7% мало бути на кінець року, чи тут річний план за півроку?
Даёшь 40% роста ВВП за 5 лет(с). Толкают экономику разгонятся вверх типа низкими ставками,а я думаю только провоцируют кризис доверия к гривне и девальвацию.
Привязались бы лучше к ставке ЕЦБ и не долбили людям мозги этим выворотом здравого смысла,как говорил ДС в своей любимой поговорке:хозяин очень любил своего пса,но ему требовалось отрезать хвост,так вот хозяин заботился и жалел пёсика,именно поэтому он резал хвост по частям
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Медетируют придворные прихвостни на рекордный урожай кукурузы:
«Чтобы собрать 68 млн т урожая зерновых, нужен рекорд по кукурузе. По пшенице в этом году точно не будет рекорда — из-за засухи в марте-апреле пострадали посевы в Одесской, Херсонской и других южных областях, где пшеничные поля самые большие в Украине», — сказала Татьяна Гетьман.
Эксперт подчеркнула, что, хотя дожди обеспечили увлажнение 80% посевных площадей страны, на юге осадки были не такими большими, а в некоторых районах сохранилась почвенная засуха.
Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил около 75 млн тонн,
А зерно уже почти вывезли,будем печь кукурузный хлеб и булочки? Хрущёв привет,тут твои дети куралесят,может повлияешь?
Причём кукуруза примерно на 20% дешевле пшеницы,в любом случае экспорт по деньгам будет меньше чем этом маркетинговом году, мы скорее всего соберём минимум на 10% меньше по валу,а по деньгам от экспорта будет наверное минус 20% это минимум,скорее всего будет падение на 25% валютной выручки.
С начала 2019/20 маркетингового года (июль 2019 — июнь 2020) по состоянию на 1 июня 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 54,35 млн т.
Экспорт зерновых в этом сезоне на 7,49 млн т или 16% превышает результат за аналогичный период прошлого маркетингового года (46,13 млн т).
А тем временем автогаз уже вернулся на докризисные значения,Брент торгуется выше 39 долларов за барель,а Юралс торгуется с рекордной премией к Бренту:
Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: $2,3 в Северо-Западной Европе и $2,8 — в Южной Европе. Такие данные опубликовало международное ценовое агентство Argus.
Вот такие пироги малята,экспорта меньше,импорт поднимает голову,так что думаю мы уже заложили фундамент умножить курс минимум на 1.5,если только не уменьшить расходы госбюджета процентов на 30.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:Учитывая что банки в пятницу увеличили остатки на недельных деп.сертификатах НБУ с 109 до 115 млрд.грн, думаю объем размещения будет незначительный ( 2-3 млрд.грн )
У банков еще остались почти 18 млрд. на суточных. На порцию облигаций этого достаточно. Я не стану прогнозировать объем размещения, но вряд ли на него серьезно повлияет ликвидность. Большего внимания достойна борьба за доходность.
somilitark написав:моментально курс сорвёт минимум на 35-40
Так, я спокійний, бо в лютому 2015-го вже бачив 41,50, а потім 21,41 в травні того ж 2015-го. Я писав ТУТ свій прогноз на 2024 рік, нічого такого армагєдонного не бачу, навіть світова масштабна коронокриза виявилась не такою страшною. З 2016 року не купив жодного долара, всі заощадження на депозитах, дуже чекаю підвищення ліміту ФГВФО, бо ...
"Ждём-с, до первой Звезды!" ... , коли вже бачив 41,50
Адам Смит @_Smithchenko В плане доходов бюджета на июнь по статье "Інші міністерства і відомства", но не НБУ, появилось 63 млрд доходов (обычно - 2 млрд). Т.е. в июне выгребут газпромовские деньги Нафтогаза. НБУшную прибыль уже вычистили, Нафтогаз вычистят - на вторую половину года резервов не осталось! Пока что выходит незапланированный дефицит бюджета миллиардов в 150 (уже есть 44). Внутренними займами его не закрыть. Варианты: прямая эмиссия (=срыв курса) срыв курса (через выкуп $ Нацбанком) заем ярдов 6 от МВФ (обменять их у НБУ на напечатанную гривну и грохнуть курс)