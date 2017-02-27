Додано: Вів 02 чер, 2020 17:16

«Чтобы собрать 68 млн т урожая зерновых, нужен рекорд по кукурузе. По пшенице в этом году точно не будет рекорда — из-за засухи в марте-апреле пострадали посевы в Одесской, Херсонской и других южных областях, где пшеничные поля самые большие в Украине», — сказала Татьяна Гетьман.

Эксперт подчеркнула, что, хотя дожди обеспечили увлажнение 80% посевных площадей страны, на юге осадки были не такими большими, а в некоторых районах сохранилась почвенная засуха.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил около 75 млн тонн,

С начала 2019/20 маркетингового года (июль 2019 — июнь 2020) по состоянию на 1 июня 2020 г. экспорт зерновых из Украины достиг 54,35 млн т.



Экспорт зерновых в этом сезоне на 7,49 млн т или 16% превышает результат за аналогичный период прошлого маркетингового года (46,13 млн т).

Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: $2,3 в Северо-Западной Европе и $2,8 — в Южной Европе. Такие данные опубликовало международное ценовое агентство Argus.

Медетируют придворные прихвостни на рекордный урожай кукурузы:А зерно уже почти вывезли,будем печь кукурузный хлеб и булочки? Хрущёв привет,тут твои дети куралесят,может повлияешь?Причём кукуруза примерно на 20% дешевле пшеницы,в любом случае экспорт по деньгам будет меньше чем этом маркетинговом году, мы скорее всего соберём минимум на 10% меньше по валу,а по деньгам от экспорта будет наверное минус 20% это минимум,скорее всего будет падение на 25% валютной выручки.А тем временем автогаз уже вернулся на докризисные значения,Брент торгуется выше 39 долларов за барель,а Юралс торгуется с рекордной премией к Бренту:Вот такие пироги малята,экспорта меньше,импорт поднимает голову,так что думаю мы уже заложили фундамент умножить курс минимум на 1.5,если только не уменьшить расходы госбюджета процентов на 30.