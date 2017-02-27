zzzzzz написав:Искатель Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
Да нет, "Все в АвтоДор!" ...
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
Это философия классической трагедии – в том виде, как ее описывает Жан Ануй. События будут идти своим чередом. Будущее отменить не удастся. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна. Стихия настигнет всех – и любые коррективы возможны лишь после того, как пьеса будет сыграна до конца.