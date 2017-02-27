RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5572557355745575

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 365
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:04

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  striped написав:
  zzzzzz написав:Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.

Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?

Да нет, "Все в АвтоДор!" ... :mrgreen:
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 11.03.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:26

Естественный отбор ...отрицательный!

  alex_dvornichenko написав:
  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!

Это какой то маразм....я хз, куда этот водоворот облигаций вынесет...или утянет.
Идёт нескрываемая работа по увеличению национального долга.

"Усядем Все!" ... :mrgreen: : https://site.ua/pavel.kazarin/28682-prezidentskaya-pesa/
Это философия классической трагедии – в том виде, как ее описывает Жан Ануй. События будут идти своим чередом. Будущее отменить не удастся. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна. Стихия настигнет всех – и любые коррективы возможны лишь после того, как пьеса будет сыграна до конца.
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1204
З нами з: 11.03.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:31

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37790
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3633 раз.
Подякували: 10303 раз.
 
Профіль
52
16
2
1
  #<1 ... 5572557355745575
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1909, 1910, 1911
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19104 2338488
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 18:39
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6975 1566239
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 12:20
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
423 91063
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:16
Ukrainian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.