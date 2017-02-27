zzzzzz написав:Искатель Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.
Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?
Да нет, "Все в АвтоДор!" ...
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
Это философия классической трагедии – в том виде, как ее описывает Жан Ануй. События будут идти своим чередом. Будущее отменить не удастся. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна. Стихия настигнет всех – и любые коррективы возможны лишь после того, как пьеса будет сыграна до конца.
stryzhko написав:Щось здивував курс злотого. Ще 27.02 був 6.25, а сьогодні по 6.2. В Польщі ще гірше, ніж у нас стало?)) Взяв трохи для майбутніх поїздок, бо здається, що восени буде дорожче. Яка думка гуру диверсифікувати скажімо 5% заощаджень в чеську крону по 1.05 чи той же злотий по 6.2? Чи таки долар, євро, франк і найрідніша гривня на депо?
Не гуру, але відповім)). Вважаю, що 5% це цілком прийнятно для такої диверсифікації.
Здається, що таки гуру)) Дякуючи пораді, покупка півтора місяці тому PLN по 6,2 замість $ по 27.4 при заході в $ по 26.8 дає додаткові 7% у валюті. Та чи варто це робити сьогодні? Яка думка гуру в подальшому русі PLN(€) стосовно $? Щось паритет наче переноситься, але на який термін?
Сегодня прошел очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Удалось привлечь 2,94 млрд.грн. Как видно из графика после долгого перерыва Минфин пытается добиться снижения доходности размещения.
По самым коротким ОВГЗ доходность удалось снизить до 9,84% , сама высокая была по годовым, 10,86%
Даже не знаю что сказать, доходность по годовым ОЗДП в долларах сейчас около 7%, по самым длинным 12-леткам около 8% . Я бы может и поверил в привлекательность гривневых ОВГЗ, если бы нерезы не продолжали бежать из гривневого долга.
По ставкам, ОВГЗ превратилось в кувшин,где деньги от госбанков перетекают с пастбища в НБУ(депосертификаты) в новый глечЫк,там жирность больше. Банки работают прибыльно,кредитование сворачивают,старые займы погашаются,а заработанное идёт прямиком в кубышку правительства.Коммунизм,зачем нам промышленность,лучше проедим
Недавно Египет разместил евробонды,наколядовал более 5-ти ярдов у.е.,все "эксперты" завопили что это одуренный успех,мол заявок было на 20 ярдов,но египтяне гордо отвергли самые "невыгодные заявки",однако стоит отметить,что ставки по которым взял деньги Египет просто дефолтные и не возвратные: от 9 до 12%. Мол денег в мире море,краха не будет,если что то займём под 10 или 12%. Так какие могут быть займы в гривне под 9%,если евробонды пришлось бы выпускать под 10 и выше? Это ловкость рук напёрсточников и ничего больше,реально ставка по ОВГЗ должна приближаться к 20%. п.с. расмотрения украинского вопроса в дорожной карте МВФ по прежнему НЕТ,хотя Шмыгалики сказали,что 5-го скажут нам да,6-го деньги(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.